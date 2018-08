FOTO Palmas tra nuoto e calcio | mare con Magnini | nuovo volto di Milan Tv

Giorgia Palmas da infarto : ecco il tuffo sexy dell’ex velina sotto la supervisione di Magnini [FOTO] : 1/13 Giorgia Palmas - Cagliari (Foto Instagram) ...

Porto Cervo da bollino rosso - il ritorno delle ‘Veline” : Melissa Satta - Giorgia Palmas - Thais Wiggers ed Elena Barolo - vacanze con… incidente sexy [FOTO e VIDEO] : Estate sempre più bollente, in attesa dei nuovi impegni i vip si rilassano in vacanza, in particolar modo nelle ultime ore i social si sono infiammati per una foto pubblicata da Melissa Satta. La moglie del calciatore Boateng si trova a Porto Cervo ed in bella compagnia. “Amiche belle ne abbiamo? Summit di un certo spessore” cinguetta Giorgia Palmas postando una foto che la ritrae in bikini proprio con Melissa Satta, Thais Wiggers ed ...

Il Comune omaggia il FOTOgrafo Giuseppe Palmas : CESENA. Il Comune omaggia il fotografo cesenate Giuseppe Palmas nel centenario dalla nascita con una mostra alla Galleria del Ridotto 'tra cronaca e celebrities' che inaugura alle 21. È ricordato come uno dei fotografi della Dolce vita, ma con il suo lavoro seppe raccontare anche la sua terra e il boom economico. Il Comune di Cesena, ...

Federica Pellegrini punzecchia Magnini? Filippo annuncia le nozze con Giorgia Palmas - il messaggio sibillino della nuotatrice [FOTO] : Federica Pellegrini e quel messaggio sibillino a poche ore dall’intervista di Filippo Magnini sul matrimonio con Giorgia Palmas: sarà stato riferito all’ex fidanzato? La storia tra Giorgia Palmas e Filippo Magnini prosegue a gonfie vele, tanto da far progettare alla coppia il matrimonio (leggi qui). Il fantasma dell’ingombrate ex fidanzata dell’ex nuotatore però aleggia sempre sopra le teste dei due innamorati. Dopo ...