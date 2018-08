Forti piogge nell' iglesiente | evacuata una famiglia a Vallermosa

Allerta meteo Campania : Forti piogge e possibili frane : La Protezione civile della Regione Campania ha diramato un avviso di criticità meteo di colore Giallo per temporali sull’intero territorio. Dalle 14 di oggi e almeno fino alle 20 sono previste precipitazioni caratterizzate da rapidità di evoluzione. Uno scenario che, si legge in una nota, “associato alla fragilita’ del suolo dovuta alle piogge dei giorni scorsi, potrebbe dare luogo a fenomeni di dissesto idrogeologico con ...

Maltempo - Forti piogge in Sicilia : nubifragio a Modica [VIDEO] : Pioggia oggi in Sicilia, dove si è confermata l’allerta meteo della Protezione Civile. Il Maltempo ha interessato quasi tutta l’Isola, con temporali nel Palermitano e un nubifragio che ha interessato Modica. La pioggia intensa ha trasformato le strade in un piccolo fiume, diversi i disagi per la popolazione. Maltempo Sicilia, pioggia intensa a Modica [VIDEO] L'articolo Maltempo, forti piogge in ...

Meteo AUTUNNO - Italia Forti piogge per AccuWeather : AccuWeather è una multinazionale, i bollettini sono prodotti da uno dei maggiori staff di Meteorologi del Mondo. Ciò, a nostro avviso, non ne fanno una previsione comunque affidabile. Rispondiamo poi ...

Forti piogge nelle Filippine : aereo cinese fuori pista - voli annullati a Manila : Mentre erano in atto Forti piogge, un aereo di linea cinese è uscito fuori pista mentre era in fase di atterraggio all’aeroporto di Manila, determinando la cancellazione di decine di voli: secondo le autorità locali, la pista principale del Ninoy Aquino International Airport è stata chiusa temporaneamente dopo che il Boeing 737 delle Xiamen Airlines, dopo una prima manovra di atterraggio, è uscito di pista al secondo tentativo. Tutti i 157 ...

Maltempo : Forti piogge e allagamenti a Livorno : Vigilia di Ferragosto di Maltempo in quel di Livorno, dove la forte pioggia ha causato qualche allagamento di sottopassi e strade stamani presto. E’ stato attivato il centro operativo comunale. La protezione civile provinciale spiega comunque che non si sono verificate situazioni di particolare criticità. In particolare, si spiega dal centro operativo comunale, Comune, si sono allagati i sottopassi stradali di via Firenze e di via ...

Niger - Forti piogge e alluvioni : 22 morti e 55mila persone in difficoltà : E’ allarme in Neger in seguito alle forti piogge e inondazioni che hanno causato la morte di almeno 22 persone e che hanno interessato quasi 50mila persone. Secondo il ministro per l’Azione umanitaria e la Gestione dei disastri, Lawan Magagi, le piogge cadute tra lo scorso fine settimana e lunedì 6 agosto hanno provocato la morte di 22 persone e hanno colpito 6.146 famiglie (49.845), uccidendo 26.344 capi di bestiame e radendo al ...

Maltempo - Turchia : Forti piogge nel nord - 66 case e 264 negozi devastati : Il Maltempo non da’ tregua al nord della Turchia, sul Mar Nero. Almeno 66 case e 264 negozi sono stati devastati nelle ultime ore nella provincia settentrionale di Ordu, dove 4 persone sono state ferite in seguito al crollo di altrettanti ponti dovuto alle forti piogge. Secondo il vice presidente turco Fuat Oktay, le piogge hanno danneggiato anche 60 veicoli. Mercoledi’, 165 lavoratori della locale fabbrica tessile erano stati ...

Incendi Grecia - 85 i morti accertati ma ci sono ancora “decine di dispersi”. Dopo le fiamme - Atene colpita da Forti piogge : Sale a 85 il numero delle vittime degli Incendi che hanno devastato l’Attica nei giorni scorsi: a dirlo è il ministero della Sanità, precisando che uno dei feriti è deceduto in ospedale mentre sono stati ritrovati altri due cadaveri. I soccorritori continuano a cercare le “decine di dispersi” tra le macerie lasciate dalle fiamme. Nella sola Mati sarebbero 40 le persone che ancora mancano all’appello, secondo le stime dei ...

Maltempo - Forti piogge in Lombardia : danni all’agricoltura : Mais e soia distrutti e danni anche su pomodori, zucche e riso. E’ il primo bilancio fatto dalla Coldiretti di Milano, Lodi e Monza Brianza del Maltempo che ieri sera ha colpito la zona a sud di Milano e un’ampia fascia tra i comuni di Concorezzo e Villasanta in provincia di Monza. Le conseguenze peggiori si sono registrate nell’area a est dell’abitato di Vimercate, dove una forte grandinata ha investito decine di ettari ...

Maltempo - allerta meteo : piogge Forti in arrivo sul nord : Una perturbazione di origine atlantica sta per raggiungere l'Italia portando piogge e temporali sulle regioni settentrionali. La Protezione civile ha diffuso un'allerta meteo che prevede dal ...

Meteo Italia - temporali Forti nel weekend/ Piogge in arrivo da venerdì - significativi fenomeni fino a domenica : Meteo Italia, temporali forti nel weekend: Piogge in arrivo da venerdì, significativi fenomeni fino a domenica. Maltempo nel nord Italia e al centro, mentre il sud rimane protetto(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 13:09:00 GMT)

Allerta Meteo Toscana : piogge e temporali Forti - peggioramento in serata : La perturbazione nord atlantica che da transita sulla penisola arriverà oggi in Toscana dove in serata si rafforzeranno i fenomeni già previsti per la giornata di oggi, in particolare nelle zone centro meridionali della regione, con rovesci e temporali sparsi, anche di forte intensità e abbassamento delle temperature. Domani, martedì, generale miglioramento, salvo possibilità di locali temporali pomeridiani sui rilievi causati da infiltrazioni ...

Maltempo - allerta meteo : piogge e Forti temporali in arrivo al centro-nord : Una rapida ma intensa depressione in arrivo dall'Europa occidentale raggiungerà nelle prossime ore le regioni centro-settentrionali dell`Italia, apportando precipitazioni temporalesche, anche intense, ...