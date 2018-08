Formula 1 - La Force India riparte da zero

Formula 1 - GP Belgio : la Force India correrà a Spa con il nuovo sponsor - azzerati tutti i punti : La Fédération Internationale de l'Automobile , FIA, ha accettato oggi, il 23 agosto, l'ingresso a metà stagione di Racing Point Force India con effetto immediato sul campionato mondiale FIA di Formula ...

Formula 1 - Force India rilevata dal padre di Stroll e altri imprenditori : il team è salvo : La notizia circolava gia' da un po' di tempo, ma proprio oggi è arrivata l'ufficialita': la Force India cambia proprieta', passando dall'imprenditore Indiano Vijay Mallya che in questi ultimi anni ha avuto grossi problemi con la giustizia ad un'ampia cordata di investitori capeggiati da Lawrence Stroll, padre di Lance, giovane pilota canadese della Williams. Oberata di debiti, alla fine di luglio, in to ad una sentenza emessa dall'Alta Corte di ...

Formula 1 - La Force India salvata da una cordata di imprenditori : La Force India è salva: la squadra anglo-Indiana, che da qualche settimana era stato posta in amministrazione controllata, è stata acquistata da una cordata di imprenditori con a capo il businessman canadese Lawrance Stroll.Gli ultimi mesi come le montagne russe. I guai finanziari di Vijay Mallya con lo stato Indiano hanno lentamente avuto ripercussioni anche sul suo team di Formula 1, che era ormai entrato in una profonda crisi finanziaria. In ...

Formula1 La Force India si salva grazie al papà di Stroll : La Force India è salva. Il team, entrato in amministrazione controllata alla vigilia del GP dell'Hungaroring, ha ricevuto il sostegno decisivo da parte di un consorzio di imprenditori che si è fatto ...

Formula 1 - la Force India salvata da una cordata guidata da Lawrence Stroll : ... Jonathan Dudman , Monaco Sports and Management, , John Idol , come Stroll proveniente dal mondo della moda, con il marchio Michael Kors, , John McCaw Jr , operativo nel settore delle ...

Formula1 : Force India salvata da Lawrence Stroll : Ocon, facente parte del mondo Mercedes che sembrava accreditato in Renault prima dell'arrivo di Ricciardo e il messicano Sergio Perez, a questo punto dovranno giocarsi il volante rimanente ora ...

Formula 1 - Sky Spy : Force India - 'Mors tua vita mea' : Negli anni '80 per definire il paddock della Formula 1 fu coniata l'espressione "Il Circus", ed in effetti sono molte le similitudini tra il campionato per monoposto più famoso al Mondo e l'attività itinerante che ha divertito generazioni di bambini. Ma sarebbe un errore associare al "Circus" l'idea di una comunità, di un gruppo compatto che ogni anno si sfida in ventuno ...

Formula 1 - la Force India è in amministrazione controllata : Nella serata di venerdì l'udienza all'Alta Corte di Londra ha ceciso di mettere il team Force India in amministrazione controllata, in attesa di completare la cessione della scuderia. La Force India ...

