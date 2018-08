Formula 1 - Il Mondiale riparte da Spa-Francorchamps

Motomondiale e Formula 1 al giro di boa : finale di stagione a tutto gas : Le date del Campionato mondiale di MotoGp e del Campionato Mondiale di Formula 1: tutti i prossimi appuntamenti e la...

Formula 1 - Mondiale 2019 : Carlos Sainz in pole per prendere il posto di Fernando Alonso : Si avvicina la scelta di Zak Brown, amministratore delegato della McLaren, per il nome del pilota che dal prossimo anno sostituirà Fernando Alonso nel Mondiale di F1. Stando alle ultime voci ...

McLaren - Alonso non correrà in Formula 1 nel Mondiale 2019 : E, soprattutto, tutti i tifosi in giro per il mondo. Sono però abbastanza sicuro che i nostri percorsi torneranno a incrociarsi in futuro".

Formula 1 - Vettel : 'Sono fiducioso - il Mondiale è ancora possibile' : "Sono abbastanza fiducioso che avremo la macchina con cui lottare, possiamo metterli sotto pressione e fare grandi cose nella seconda metà di stagione". Sebastian Vettel crede ancora nel titolo ...

F2 - Russell : «Mondiale non necessario per salire in Formula 1» : TORINO - L'ambizione dei vent'anni. Sogni legittimi, quelli di George Russell, per salire fra i big della Formula 1 l'anno prossimo. Il giovane collaudatore della Mercedes, impegnato in questa ...

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori - Vettel : "Ferrari ha fatto il massimo" (Gp Ungheria 2018) : Classifica Formula 1 il Mondiale piloti e costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria 2018, Lewis Hamilton vince e allunga su Sebastian Vettel, adesso il vantaggio dell'inglese è di 24 punti

Formula 1 - GP Ungheria. Arrivabene dopo la gara : 'Mondiale lungo - sereni e determinati' : "Il massimo che puoi ottenere è la vittoria, però considerando come eravamo messi e che su questa pista non è facile superare, trovo che tutta la squadra abbia lavorato con determinazione e i piloti ...

CLASSIFICA Formula 1 / Mondiale piloti e costruttori : Hulkenberg il migliore degli outsider (Gp Ungheria 2018) : CLASSIFICA FORMULA 1 il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Ungheria 2018, in questo weekend di casa a l'Hungaroring. Chi sarà il leader prima delle vacanze?.

Diretta Formula 1 Gp Ungheria/ F1 streaming video SKY gara live : Hamilton cerca l'allungo mondiale : Diretta Formula 1 F1 gara live Gp Ungheria 2018 Hungaroring: ordine d'arrivo, vincitore e podio della dodicesima gara della stagione (oggi domenica 29 luglio).

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori in vista del Gp d'Ungheria 2018 Hungaroring : Classifica Formula 1 il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Ungheria 2018, in questo weekend di casa a l'Hungaroring. Chi sarà il leader prima delle vacanze?.

Formula 1 - La sfida Mondiale si sposta in Ungheria : La Formula 1 è pronta per tornare in pista per il dodicesimo appuntamento del Mondiale 2018, il Gran Premio d'Ungheria. Si corre sullo storico tracciato dell'Hungaroring, che sorge a pochi chilometri da Budapest: una gara particolarmente difficile che da trentadue anni a questa parte rappresenta il punto intermedio di ogni stagione.Lo scenario. Lo scorso weekend in Germania, abbiamo assistito allennesimo colpo di scena che ha portato nuovamente ...

CLASSIFICA Formula 1/ Mondiale Piloti e Costruttori : Hamilton festeggia : "Si è avverato un sogno" : CLASSIFICA FORMULA 1: il Mondiale Piloti e Costruttori alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.

CLASSIFICA Formula 1 MONDIALE PILOTI E COSTRUTTORI/ Investigazione Hamilton - vittoria a rischio : cosa succede : CLASSIFICA FORMULA 1: il MONDIALE PILOTI e COSTRUTTORI alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.

Classifica Formula 1/ Mondiale piloti e costruttori : Verstappen tenta il sorpasso. Gp Germania 2018 Hockenheim : Classifica Formula 1: il Mondiale piloti e costruttori alla vigilia del Gran Premio di Germania 2018, in questo weekend di casa a Hockenheim. Ferrari sempre in vetta.