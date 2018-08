Firenze | alla festa di Sting c' è Zucchero | duetto a sorpresa per ' Senza una donna'

Matteo Renzi si dà alla tv : al via il docufilm su Firenze : Domenica scorsa Matteo Renzi ha iniziato le riprese del suo film documentario su Firenze realizzato con il produttore Lucio Presta. L'ex premier è andato nella chiesa di Santa Croce, al Ponte Vecchio e poi girera' a Palazzo Medici Ricciardi, dove è iniziata la sua carriera politica come presidente della Provincia di Firenze. Il film dovrebbe continuare nei posti più caratteristici della citta' come il Duomo, la Galleria dell’Accademia, Palazzo ...

Maria Elena Boschi non è tra gli invitati alla festa dell'Unità di Firenze. Il Pd locale : "Non è stata eletta qui" : Maria Elena Boschi non è un ospite gradito alla festa dell'Unità di Firenze. Il pd del capoluogo toscano ha invitato l'ex ministra, che negli anni scorsi aveva presenziato all'evento. Il motivo? "Abbiamo invitato solo deputati e senatori eletti nei collegi fiorentini", si è affrettata a precisare al Corriere della Sera Lorenza Giani, vicesegretaria del Partito democratico locale. E la parlamentare, sottolinea il Fatto ...

Firenze ‘TREMA’ PER I DUE PONTI MORANDI/ Allarme su San Niccolò e Vespucci : manutenzioni e rischi : Due PONTI MORANDI anche a FIRENZE. Il Vespucci e il San Niccolò sotto stretta osservazione da parte del comune fiorentino, complice l'erosione da parte del fiume Arno(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:50:00 GMT)

Firenze - cresce l’allarme per i due ponti "Morandi" della città : Dopo l"immane tragedia avvenuta nel capoluogo ligure, a Firenze torna con gran forza a concentrarsi l"attenzione su due ponti che attraversano l"Arno in pieno centro storico. Entrambe le strutture sono state, infatti, ideate da Riccardo Morandi, l"ingegnere che ha progettato anche il ponte crollato ieri a Genova.Si tratta per la precisione di ponte San Niccolò e di ponte Vespucci, rispettivamente a monte ed a valle del Ponte Vecchio, che già da ...

Ciclismo – Terrificante incidente alla Firenze-Viareggio : le drammatiche FOTO dei soccorsi a Michael Antonelli : Michael Antonelli in gravissime condizioni: le FOTO dei soccorsi dopo la caduta in un burrone del 19enne ciclista italiano Il mondo del Ciclismo è in apprensione per le condizioni del giovane corridore Michael Antonelli: il 19enne è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze, dopo essere caduto in un burrone ciclisti all’altezza di Limestre, sull’Appennino Pistoiese, nel territorio di San Marcello ...

Ciclismo - grave incidente alla Firenze-Viareggio : Michael Antonelli precipita in un burrone - il corridore in gravi condizioni : grave incidente per Michael Antonelli, il ciclista classe 1999 è ricoverato presso il reparto di terapia intensiva all’ospedale di Careggi a Firenze Michael Antonelli stava correndo la Firenze-Viareggio questa mattina quando, in una curva in discesa a tutta velocità, è caduto in un burrone. Il corridore sammarinese, classe 1999, è finito in un precipizio insieme ad altri corridori all’altezza di Limestre, sull’Appennino ...

Firenze - ok dalla giunta di Palazzo Vecchio al masterplan dell'aeroporto : La giunta comunale di Palazzo Vecchio ha espresso parere favorevole al masterplan dell'aeroporto Amerigo Vespucci di Firenze presentato da Toscana Aeroporti. Il via libera è arrivato nel corso della ...

Biblioteca nazionale Firenze : 9 milioni di testi - zero archivisti. L’istituto trascurato dalla politica (e dove a volte pure piove) : Lo stato di emergenza in cui versa la Biblioteca nazionale Centrale di Firenze per carenza di personale e penuria di risorse adeguate alla sua funzione rischia di diventare una condizione di consuetudine. Si acuisce in certi momenti, tra cui l’insediamento di un nuovo governo e quindi di un ministro della Cultura. Gran parte dei più recenti problemi delL’istituto – che dall’ottobre 2008 è dotato di autonomia – deriva dal blocco di concorsi e ...

Il maltempo sferza la Toscana : acquazzone con allagamenti a Firenze - alpinisti bloccati sulle Apuane : Giornata di maltempo in Toscana, dove un forte temporale, con vento e pioggia, che si è abbattuto nel tardo pomeriggio a Firenze, ha portato nel centro della città anche la grandine. E’ accaduto dopo le 19. Fenomeni temporaleschi stanno interessando in maniera sparsa tutta la provincia di Firenze, con cumulati che hanno raggiunto i 20 millimetri in quindici minuti alla stazione “Il Palagio” e 40 mm in un’ora alla Nave di ...

Calciomercato Fiorentina – Doppio colpo in casa viola : Pjaca e Mirallas a Firenze : Pjaca e Mirallasa a Firenze: la Fiorentina rafforza il suo team con un importante Doppio colpo di mercato Importante Doppio colpo di mercato in casa viola: la Fiorentina ha infatti risolto la trattativa col club juventino, aggiudicandosi il prestito oneroso, con diritto di riscatto e controriscatto, di Marko Pjaca, mentre dall’Everton arriva, con la stessa formula, ma senza recompra, Kevin Mirallas. Un Doppio colpo importantissimo ...

Arezzo : cucciolata abbandonata sull’A1 vicino Firenze - salvata dalla Polstrada : Sette cuccioli di cane e la loro mamma, ieri pomeriggio, sono stati abbandonati sull’A1, nell’area di servizio Arno in direzione Roma: i meticci sono stati notati da una signora che, in auto, stava transitando in zona. La donna ha subito chiamato il 113 e la Polizia Stradale ha inviato sul posto una delle oltre 40 pattuglie messe in campo dal Compartimento della Toscana sulle principali arterie della regione, al fine di assicurare un ...

Firenze. 63 interventi e quasi 1.700 articoli sequestrati dalla Polizia Municipale : Proseguono gli interventi di contrasto all’abusivismo commerciale della Polizia Municipale. Tra venerdì e domenica scorsi, gli agenti del Reparto Antidegrado sono

Maltempo Toscana : allagamenti e alberi caduti a Pisa e Firenze : Pioggia e vento nella notte in Toscana: segnalati numerosi danni in provincia di Pisa, sia sul litorale che nell’entroterra. A causa delle forti raffiche, nei pressi dello stabilimento balneare La Playa a Calambrone, un albero è crollato su un’auto in sosta, senza provocare ulteriori danni a persone o cose. Nell’entroterra il Maltempo ha interessato soprattutto Bientina, Pontedera e Calcinaia dove si sono registrati allagamenti ...