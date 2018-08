Fico-Salvini | è sfida sui migranti della Diciotti | intanto scendono i minori

Diciotti - scatta la rivolta contro Salvini dei discepoli di Fico : Lui è lì, seduto sullo scranno più alto di Montecitorio. Non ha potere esecutivo né decisionale, ma peso politico sì. Roberto Fico sta diventando (sempre più) anima e capo della sparuta opposizione grillina al ministro dell"Interno di ferro. Alcuni grillini a Salvini lo sopportano a malapena, a volte ingoiano il rospo per disciplina di partito. Ma soffrono. Vorrebbero (chissà) un Movimento più a sinistra, di certo meno duro sul tema ...

Salvini : ‘Fico? Fa il contrario del M5s’. Silenzio di Di Maio - reazione di Lezzi : ‘Non dia lezioni alla terza carica dello Stato’ : “Nessuno deve dare lezioni alla terza carica dello Stato”. Barbara Lezzi, ministra per il Sud del Movimento 5 stelle, è l’unica esponente grillina del governo a essere intervenuta in difesa di Roberto Fico subito dopo gli attacchi del collega al Viminale Matteo Salvini. Il botta e risposta delle ultime ore ha avuto come oggetto il caso della nave Diciotti, da tre giorni bloccata nel porto di Catania senza che ai 150 migranti a ...

Diciotti - Salvini : "Fico ha tanto tempo per parlare. Sui migranti l'obiettivo è il No Way australiano" : 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteo Salvini oggi ha detto che il modello per la non accoglienza dei migranti che predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta sui migranti in Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine dei migranti arrivati illegalmente via mare in territorio australiano, ...

Barbara Lezzi difende Roberto Fico : "Caro Salvini - nessuno deve impartire lezioni alla terza carica dello Stato" : Matteo Salvini contro Roberto Fico diventa un caso dentro i 5 Stelle. Non la pensa così il ministro dell'Interno, che stamattina intervistato da Rtl 102.5 sottolineava che il presidente della Camera "ogni tanto dice e fa l'esatto contratto di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".A muoversi nel Governo a difesa di Fico è Barbara Lezzi, ministro del Mezzogiorno: "Caro Salvini, l'Italia ha fatto il suo ...

Migranti deportati nell'Oceano PaciFico : ecco il "modello Australia" a cui vuole ispirarsi Salvini : La legislazione australiana riguardo immigrati e richiedenti asilo è una delle più rigide al mondo: vige la cosiddetta "Pacific Solution", per cui tutti coloro (senza distinzione tra adulti e bambini) ai quali non viene riconosciuto lo status di rifugiato politico vengono respinti o deportati. Stando alle ultime dichiarazioni, il ministro dell'Interno Matteo Salvini vorrebbe ispirarsi proprio a questo modello: "Il mio obiettivo ...

Fico replica a Salvini - lo sconforto di Cacciari in diretta su La7 : “Pietà - basta….” : Non riesce a nascondere lo sconforto l’ex sindaco di Venezia, Massimo Cacciari, in collegamento su In Onda (La7) di fronte al botta e risposta a distanza tra Salvini e Fico. “Non se ne può più di queste retoriche degli stipendi, di queste chiacchere…Pietà” L'articolo Fico replica a Salvini, lo sconforto di Cacciari in diretta su La7: “Pietà, basta….” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Lite con Fico : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Diciotti - Salvini : “Con Di Maio lavoro bene. Fico va contro il M5S - è un problema loro” : Prosegue lo scontro istituzionale tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico, intorno alla vicenda di nave Diciotti: "Fico ha tanto tempo per parlare, ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".Continua a leggere