“Fiamme alte | aiuto!” Brucia tutto in autostrada | terrore e traffico in tilt Il video

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un agosto da incubo. E anche questa volta la paura è stata tanta. Non solo incidenti mortali e impatti che lasciano strisce di sangue lungo le carreggiate del Bel Paese. L’Italia, infatti, è ancora scossa da quanto accaduto nelle ultime due settimane: prima l’autocisterna contenente GPL esplosa a Bologna, poi il crollo del viadotto Morandi, a Genova, con 43 vittime. La terza settimana di agosto è stata caratterizzata dalla calamità naturale delle grotte del Raganello, in Calabria, dove sono morte dieci persone. E quando intorno all’ora di pranzo, a Latisana (Veneto), si sono sprigionate le fiamme, in molti hanno pensato al peggio. Un incendio, infatti, con una gigantesca colonna di fumo nero visibile per chilometri e fuoco alto, spaventoso, è divampato nella giornata di oggi, giovedì 23 agosto 2018.Il rogo si è sprigionato con ...