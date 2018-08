Ferrari si prepara per l' evento Targa Florio Australia Tribute

Fia Wec : Ferrari prepara Silverstone : I campioni del mondo in carica James Calado e Alessandro Pier Guidi sono più indietro perché oltre al BOP poco azzeccato di Spa e Le Mans, a Spa sono stati coinvolti in un incidente che gli ha ...

Sergio Marchionne - Gruppo FCA e Ferrari si preparano a discutere la sua successione : ll Gruppo FCA e la Ferrari avrebbero convocato questa mattina i rispettivi consigli d'amministrazione per discutere della successione di Sergio Marchionne. La notizia, riportata da Automotive News Europe, segue alcune indiscrezioni circolate nei giorni scorsi sull'assenza del top manager dalla scene. Secondo voci di stampa, l'ad si sarebbe sottoposto a un'operazione chirurgica in Svizzera, per il quale ha cancellato tutti gli appuntamenti ...