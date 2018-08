Ferisce moglie dopo lite non arrestato

Palermo : spara e Ferisce ex moglie - suicida pensionato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) - Si è suicidato l'uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all'ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal t

Palermo : spara e Ferisce ex moglie - suicida pensionato finito ai domiciliari : Palermo, 17 lug. (AdnKronos) – Si è suicidato l’uomo di 72 anni che la scorsa settimana al culmine di una lita ha sparato all’ex moglie, ferendola a una gamba, a Godrano, nel Palermitano. Il pensionato che si trovava ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio si è tolto la vita gettandosi dal tetto della sua abitazione. Un volo che non gli ha lasciato scampo. A fare la macabra scoperta ieri sera è stato il fratello ...

Parma - Ferisce la moglie con un'arma da fuoco poi tenta il suicidio : Dopo lo sparo si è lanciato dal secondo piano. La donna è in gravi condizioni, l'uomo in Rianimazione. In casa anche i figli che hanno tentato di fermare il padre