Fed ignora critiche Trump | prossima stretta a settembre

Tanti auguri - Fed erica Pellegrini : la ‘Divina’ signora dell’acqua compie 30 anni : La più grande e vincente nuotatrice italiana compie 30 anni mentre si sta cimentando agli Europei di Glasgow (sua ottava partecipazione ad un campionato continentale) nella velocità, con i 100 sl, oltre che a dare man forte alle staffette azzurre. Ma non sarà l'ultima sfida: Federica vuole esserci anche nel 2020 a Tokyo.Continua a leggere

Federica Panicucci - il fascino di una signora sirena : Federica Panicucci, reduce da una stagione tv impegnativa ma ricca di successi come conduttrice di Mattino 5, si sta godendo finalmente le sue meritate vacanze. Attualmente si trova a Forte dei Marmi (una delle sue località del cuore) e anche al mare non smette di pensare al suo pubblico, tanto che ha deciso di condividere sui social (in particolare su Instagram, dove è molto attiva, con tanto di 594mila follower), con regolarità, alcuni scatti ...