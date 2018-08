Fanny Neguesha | primo figlio dal compagno Mario Lemina

blogo

(Di giovedì 23 agosto 2018) A un anno dal fidanzamento, ecco che, ex storica diBalotelli, ha dato alla luce il, che dal nome sembra promettere anch'egli una carriera da calciatore: Isaiah King. Il piccolo però non è stato avuto dall'attaccante del Nizza, bensì da, calciatore della formazione inglese del Southampton con un passato non proprio memorabile nella Juventus.Ecco cosa ha scritto la modella e influencer su Instagram (in francese): Mio piccolo, quando verrà il giorno in cui parlerai, parlami senza paura. Per favore, dimmi quando le cose ti sembrano ingiuste. Se un giorno ti faranno sentire indegno di essere amato, non dimenticare mai che sei tutto per me. La concorrente dell'Isola dei Famosi 2015 aggiunge: Non temere il mio giudizio se farai delle scelte di cui non andrai orgoglioso. Non aver paura di dirmi i tuoi errori. Non accettare minacce o ...