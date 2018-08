Facebook giudica gli utenti per la loro affidabilità

Daisy - genitori del lanciatore di uova : “Giudicavamo su Facebook quei gesti senza sapere” : La coppia aveva condannato fermamente l’aggressione alla campionessa Daisy Osakue a Moncalieri per poi scoprire che tra i componenti della banda c’era proprio il figlio che usava la loro auto per i raid a colpi di uova contro i passanti in strada.Continua a leggere