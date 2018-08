F1 – Wolff | l’assenza di Lauda e il vantaggio in classifica | “irrilevante! Niki? Dovrò

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Totonon si monta la testa nonostante la leadership di Lewis Hamilton: la sincerità del team principal Mercedes a Spa-Francorchamps La F1 torna a regalare emozioni: inizia in Belgio la seconda parte della stagione 2018, che sarà sicuramente ricca di colpi di scena e bagarre in pista. Hamilton arriva a Spa Francorchamps da leader dellapiloti, ma Sebastian Vettel e la Ferrari non hanno intenzione di gettare la spugna e Totolo sa bene. Photo4 / LaPresse Il team principal Mercedes non si monta la testa: “è irrilevante essere in testa al campionato dopo la sosta, perché ci sono ancora nove gare da disputare. Essere al comando con il più piccolo dei margini non fa alcuna differenza“, ha infatti ammesso a Motorsport prima dell’inizio del weeend di Spa. “La nostra monoposto quest’anno è molto veloce ma non è sempre facile da guidare ...