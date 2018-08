F1 – Rivoluzione o evoluzione dei motori? Ross Brawn svela | “ecco quali cambiamenti

sportfair

(Di giovedì 23 agosto 2018) Rivoluzionare o evolvere le norme relative alle power unit:, responsabile sportivo della FOM, valua la migliore opzione al fine di attrarre l’interesse di nuovi Costruttori: quale strada intraprendere per operare suiper le monoposto di F1? È questa la domanda presente nella testa di, responsabile sportivo della FOM. La F1 è intenzionata ad allungare la vita degli attualie potrebbe non introdurre ifissati per il 2021. Liberty Media aveva intenzione di coinvolgere nei GP dei nuovi Costruttori, marchi di fama mondiale e di conseguente grande importanza, del calibro di Porsche, Aston Martin e Cosworth, ricevendo però una risposta negativa. Come si legge su ‘Motorsport’,si sta dunque interrogando su quale strada prendere al fine di intervenire sulla modifica delle norme relative ...