F1 Ricciardo | Non lascio la Red Bull per Verstappen o l' arrivo della Honda

Daniel Ricciardo - GP Belgio 2018 : “Non mi divertivo più - era il momento giusto per cambiare aria. Voglio ancora dimostrare di essere il più forte” : Bersaglio principale delle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di apertura del GP del Belgio è stato Daniel Ricciardo. L’argomento? Ovviamente il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault: “Non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto per un cambiamento, per una nuova sfida. Personalmente ci sono nuove motivazioni, fresche. Sembra semplice dirlo così ma non lo è stato affatto. Ho ...

Annuncio a sorpresa Red Bull : 'Ricciardo Non rinnova' : Colpo di scena in Formula 1: la Red Bull ha comunicato che Daniel Ricciardo lascerà la scuderia al termine della stagione in corso. Il team principal della Red Bull Christian Horner: 'Decisione che ...

F1 - Ricciardo e una qualifica da dimenticare : “non ho superato la Q2 per colpa di Stroll” : Il pilota australiano partirà domani dodicesimo a causa di un evento sfortunato capitatogli nel corso della Q2 Qualifiche da dimenticare per Daniel Ricciardo, il pilota australiano partirà dodicesimo domani sulla griglia di partenza del Gp di Budapest. Photo4 / LaPresse Un risultato deludente per il driver della Red Bull, che in zona mista spiega i motivi di quanto accaduto: “all’inizio della Q2, ovviamente, stava arrivando la ...

F1 - Ricciardo conferma il calo delle Mercedes : “sembrano vulnerabili - non sono più dominanti come un tempo” : Il pilota australiano ha sottolineato come il dominio della Mercedes sia ormai un ricordo dopo all’ascesa della Ferrari La Mercedes non è più la macchina da guerra di un tempo, le vittorie ottenute in questa stagione da Vettel stanno lì a confermarlo. E’ questo il pensiero diffuso nel paddock e ripreso anche da Daniel Ricciardo, spettatore interessato del calo delle prestazioni del team campione del mondo. Photo4 / ...

F1 - Ricciardo frena gli entusiasmi della Red Bull : “non è ancora fatta - ho parlato con Mateschitz ma…” : Il pilota australiano ha sottolineato come manchi ancora qualcosa prima di rendere ufficiale il rinnovo con la Red Bull Il rinnovo di Daniel Ricciardo con la Red Bull non è ancora cosa fatta, sono ancora molti i dettagli da limare prima di arrivare alla fumata bianca. Photo4 / LaPresse Nonostante nel paddock del Red Bull Ring si sia diffusa la voce di una firma già arrivata, il pilota australiano ha voluto mettere le cose in chiaro, ...

Daniel Ricciardo - GP Austria 2018 : “Che sport strano - a 29 anni non lo ho capito. Rinnovo? Ho parlato col boss…” : Daniel Ricciardo non ha festeggiato al meglio il suo 29esimo compleanno. L’australiano si è infatti dovuto ritirare durante il GP di Austria a causa di problemi tecnici. Il pilota della Red Bull ha chiuso mestamente la nona tappa del Mondiale F1 assistendo da vicino al successo del compagno di squadra Max Verstappen. Queste le dichiarazioni che ha rilasciato a Sky sport al termine della gara: “Dopo 29 anni non ho ancora capito questo ...

F1 – Il ‘cattivo’ compleanno di Ricciardo - Daniel ed il suo ritiro al Red Bull Ring : “dopo 29 anni non ho capito niente di questo sport” : Daniel Ricciardo commenta la sua gara disastrosa sul circuito del Red Bull Ring, il pilota australiano si è ritirato prima della fine del Gp d’Olanda Una marea arancione accompagna la vittoria sul circuito del Red Bull Ring di Max Verstappen. Dopo un inizio di stagione complicato, il pilota della Red Bull mette a segno un colpaccio piazzandosi davanti ai due ferraristi: Kimi Raikkonen, giunto secondo sul traguardo del Gp ...

F1 – Verstappen non si cura di Ricciardo - Raikkonen e Vettel… delusi : le parole dei piloti in conferenza : Le parole in conferenza stampa dei primi tre classificati del Gp d’Austria, non proprio entusiasti i piloti Ferrari di quanto ottenuto Sarebbe dovuto essere un dominio Mercedes, una doppia rottura del motore però condannano Hamilton e Bottas, costretti a ritirarsi entrambi e a guardare da lontano la vittoria di un super Max Verstappen. Photo4 / LaPresse A godere è la Ferrari ma soprattutto il pilota olandese che vince la sua prima ...

F1 - Ricciardo fa marcia indietro : “avrei dovuto parlarne con il team - non credo che Max venga favorito” : Il pilota della Red Bull ha fatto un passo indietro dopo lo sfogo post qualifiche, stemperando i toni con il compagno di squadra Daniel Ricciardo fa marcia indietro, smorzando i toni accesi post qualifiche. Il pilota australiano ha voluto fare chiarezza sulla vicenda che lo ha visto protagonista con Verstappen, aggiustando il tiro dopo le accuse lanciate alla Red Bull nel parco chiuso del circuito di Spielberg. “Tutto è successo un ...

F1 Austria - Ricciardo in polemica con il team : «Non mi piace la strategia» : ZELTWEG - Ricciardo partirà in settima posizione in Austria. L'australiano è apparso molto infastidito con il suo team per averlo fatto stare davanti al compagno di scuderia Verstappen. Ecco le sue ...

F1 – La Red Bull fa perdere il sorriso a Ricciardo : Daniel non le manda a dire al team : Daniel Ricciardo non le manda a dire alla Red Bull dopo il settimo posto nelle qualifiche del Gp d’Austria: le parole furiose dell’australiano Tutto secondo pronostico, o quasi. La Mercedes domina le qualifiche del Gp d’Austria, ma in pole position ci va Valtteri Bottas che beffa di diciannove millesimi il compagno di squadra Lewis Hamilton. Un super tempo quello del pilota finlandese, che ferma il crono sull’1:30.130 che gli ...