F1 | le power unit rimangono dopo il 2020? Ross Brawn | “Valutare se ha senso cambiare le

F1 – Rivoluzione o evoluzione dei motori? Ross Brawn svela : “ecco quali cambiamenti valutiamo per le power unit” : Rivoluzionare o evolvere le norme relative alle power unit: Ross Brawn, responsabile sportivo della FOM, valua la migliore opzione al fine di attrarre l’interesse di nuovi Costruttori Rivoluzione o evoluzione: quale strada intraprendere per operare sui motori per le monoposto di F1? È questa la domanda presente nella testa di Ross Brawn, responsabile sportivo della FOM. La F1 è intenzionata ad allungare la vita degli attuali motori e ...

Romina power/ "Solidarietà per i 572 bambini separati dai genitori al confine tra Stati Uniti e Messico" : Romina Power sceglie Maurizio Costanzo come correttore di Karma Express (prima ristampa). Il libro, pubblicato nel 2017, è la storia di due adolescenti in viaggio.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:20:00 GMT)

F1 – Gasly arretra fino all’ultima casella in griglia : montata la nuova power unit : Pierre Gasly arretra fino all’ultima casella in griglia del Gp di Germania e si schiera di fianco a Daniel Ricciardo: il francese ha montato sulla sua monoposto la nuova power unit “Prima della gara di oggi, per ragioni tattiche, stiamo cambiando tutti gli elementi della power unit, ad eccezione di quelli relativi alla batteria, sulla macchina di Pierre”, così la Honda ha reso nota la modifica apportata sulla monoposto di ...

Formula 1 - GP Germania : Ricciardo in penalità power unit - partirà dall'ultimo posto in griglia : penalità per Daniel Ricciardo, che in Germania partirà dall'ultimo posto nella griglia di partenza: la Red Bull , infatti, ha ufficializzato la sostituzione di tre elementi della power unit che ...

F1 - Horner incorona la power unit della Ferrari : “è il motore di riferimento - quello Renault invece…” : Il team principal della Red Bull ha sottolineato la crescita esponenziale del motore Ferrari, sottolineando come sia al momento il V6 di riferimento in F1 La crescita esponenziale di Sauber e Haas sta lì a dimostrarlo, il motore della Ferrari è al momento il più efficiente in Formula 1. Lapresse E’ un dato di fatto confermato anche dalle parole di Chris Horner che, ai microfoni di Motorsport.com, ha sottolineato come le prestazioni ...

F1 - brutte notizie per Bottas a Silverstone : montata la terza power unit sulla Mercedes del finlandese : La Mercedes ha deciso di montare sulla monoposto di Bottas la terza power unit per via dei danni riportati dalla seconda in Austria I timori della vigilia sono stati confermati, la Mercedes si è vista costretta a sostituire la power unit sulla monoposto di Bottas, montando la terza unità. Photo4 / LaPresse Ad obbligare i meccanici di Brackley ad intervenire è stato il guaio patito dal finlandese in Austria, dove il driver di Nastola si è ...

MARVEL powers United VR arriva a luglio : svelato Black Panther e aperti i pre-ordini : MARVEL Powers United VR, creato da Sanzaru Games e Oculus Studios in partnership con MARVEL Games, permette ai giocatori di vestire i panni dei Super Eroi più potenti della MARVEL. A partire da oggi inizia un mese di annunci che iniziano con la conferma che l'esperienza completa verrà lanciata il 26 luglio 2018 e i pre-ordini sono già aperti, a 39,99 euro.Come se non bastasse, Oculus rivela che l'ultimo Super Eroe arrivato su MARVEL Powers ...

Formula1 GP Austria. Alla scoperta dei segreti delle power Unit : I 3 elementi principali che compongono la parte elettrica di una Power Unit ibrida Mgu-H , il motogeneratore connesso, tramite un alberino al turbocompressore di cui sfrutta la rotazione nella fase di ...

Formula 1 - La Red Bull passa alle power unit Honda : Cambio di power unit in casa Red Bull: il team di Milton Keynes ha appena annunciato che per le stagioni 2019 e 2020 di Formula 1 sarà spinta dalle power unit della Honda. Nonostante il nuovo accordo, il team continuerà a utilizzare la denominazione di Aston Martin Red Bull Racing.Accordo biennale. Il team principal della Red Bull, Christian Horner, ha così commentato lannuncio della nuova collaborazione con la Honda: "Questo accordo ...