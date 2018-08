F1 | GP Belgio 2018 | calendario | programma | orari Come seguirlo in diretta tv e streaming

Sebastian Vettel - GP Belgio 2018 : “Ricaricate le batterie - sono pronto per correre” : Sebastian Vettel è pronto per ricominciare a battagliare in pista dopo le ultime due gare complicate che lo hanno spedito a 24 punti di distacco da Lewis Hamilton. Il pilota della Ferrari riparte dal GP del Belgio in programma questo weekend a Spa, l’obiettivo è naturalmente quello di vincere e ridurre il ritardo in classifica dal britannico della Mercedes per tenere ancora aperto il Mondiale. Oggi il tedesco ha risposto alle domande dei ...

Daniel Ricciardo - GP Belgio 2018 : “Non mi divertivo più - era il momento giusto per cambiare aria. Voglio ancora dimostrare di essere il più forte” : Bersaglio principale delle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di apertura del GP del Belgio è stato Daniel Ricciardo. L’argomento? Ovviamente il suo passaggio dalla Red Bull alla Renault: “Non è stata una decisione semplice ma sono arrivato a un punto in cui mi sentivo pronto per un cambiamento, per una nuova sfida. Personalmente ci sono nuove motivazioni, fresche. Sembra semplice dirlo così ma non lo è stato affatto. Ho ...

Fernando Alonso - GP Belgio 2018 : “Ho ambizioni più grandi di quanto può offrirmi la F1. Al momento è un addio - in futuro chissà…” : Al centro dell’attenzione della conferenza stampa del GP del Belgio ovviamente l’addio alla F1 di Fernando Alonso, che ha ribadito, pur avendolo già fatto con un comunicato, le ragioni della sua decisione: “Ho cominciato a maturarla l’anno scorso. Poi nel 2018 ci sono stati parecchi cambiamenti nel team, come il motore, e ho pensato che sarebbe stato peggio restare un altro anno“. “Mi piace guidare queste ...

F1 - GP Belgio 2018 : numeri - statistiche e curiosità : La F1 torna in pista dopo la pausa estiva. Teatro del GP del Belgio sarà il circuito di Spa. Il campionato riparte dalla leadership di Lewis Hamilton, che ha portato a 12 punti il margine su Sebastian Vettel, dopo la doppietta Germania-Ungheria prima delle vacanze. Con la gara del prossimo weekend ricomincia la sfida che ha caratterizzato tutta la prima parte del 2018 e che promette di proseguire all’insegna dell’equilibrio e ...

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere (venerdì 24 agosto). Programma - orari e tv : Dopo la lunga sosta agostana finalmente si torna in pista e, come consuetudine, lo si fa in concomitanza con il Gran Premio del Belgio. Il circus si sposta sulla splendida pista di Spa-Francorchamps per l’ennesimo capitolo della saga tra Lewis Hamilton e Sebastian Vettel. Come ci eravamo lasciati? Con l’inglese che, dopo la doppietta tra Germania e Ungheria, era volato a +24 punti nei confronti del rivale tedesco che si leccava le ...

LIVE GP - Belgio F1 2018 : la diretta web di libere - qualifiche e gara - tempi - foto… - : ... dalle ore 12:00, , mentre sulla destra , PC, o sotto , Smartphone e Tablet, potete seguire il flusso di tweet in diretta, con tutta la cronaca LIVE da Spa-Francorchamps. Qui sotto i tempi della ...

GP F1 Belgio 2018 live su Sky e in chiaro su Tv8 (in differita) : Il GP F1 del Belgio segna il ritorno in pista delle monoposto dopo quasi un mese di assenza. L'ultimo GP è stato quello de'Ungheria, lo scorso 29 luglio, e vide la vittoria di Louis Hamilton su Mercedes, ma il secondo e terzo posto delle Ferrari di Vettel e Raikkonen. Il Mondiale, quindi, riparte da qui, con un podio che rispecchia anche la classifica piloti, con Hamilton a 213 punti, a 24 punti Vettel e a 67 punti Raikkonen, mentre sono ...

F1 - GP Belgio 2018 : si torna in pista dopo la sosta. Mercedes favorita a Spa - vietato sbagliare per la Ferrari : Tre settimane sono state più che sufficienti per piloti e team di F1 per ricaricare le batterie. Il GP del Belgio segna virtualmente l’inizio della seconda fase del Mondiale (anche se la boa di metà calendario è già stata superata), quella decisiva, che porterà all’assegnazione dei titoli. Si riparte dalla leadership della Mercedes e di Lewis Hamilton, che negli ultimi due impegni prima della pausa hanno sfruttato errori e difficoltà ...

F1 - GP Belgio 2018 : le previsioni meteo. Remoto rischio pioggia a Spa - temperature basse : Il Mondiale di Formula Uno torna a essere protagonista dopo la lunga pausa estiva, i piloti stanno per tornare dalle rispettive vacanze e sono pronti a rigettarsi nella mischia. Nel weekend del 24-26 agosto si tornerà in pista per il GP del Belgio 2018, una grande classica del Mondiale F1 che come da tradizione si corre sul circuito di Spa-Francorchamps, uno dei più amati dai piloti per la sua particolare confermazione che unisce tratti veloci a ...

F1 - GP Belgio 2018 : a rischio la partecipazione della Force India? : La Force India rischia non poter partecipare al GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend del 24-26 agosto. Le vetture in rosa potrebbero non scendere in pista a Spa per motivi legati alla proprietà della scuderia. La società era entrata in amministrazione controllata alla vigilia del GP di Ungheria ma lo scorso 7 agosto gli amministratori provvisori della FRP Advisory avevano annunciato di aver chiuso l’accordo ...

F1 - GP Belgio 2018 : le gomme Pirelli scelte da Ferrari e Mercedes. Mescole e possibili strategie : Si alzi il sipario. Il Circus della Formula Uno torna protagonista dopo la classica pausa estiva e lo scenario in cui girare e regalare emozioni agli appassionati è quello di Spa-Francorchamps (Belgio). 7004 metri di storia, sul tracciato più amato dai piloti (dove iniziò la leggenda di Michael Schumacher) e più selettivo per le monoposto. Un mix perfetto di velocità di punta in rettilineo e di percorrenza in curva sarà necessario per ...

F1 - GP Belgio 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Il palinsesto e gli orari : DIRETTA LIVE scritta su OASport di prove libere, qualifiche e gara: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Garantita la differita tv, gratis e in chiaro, su TV8 ...

F1 - GP Belgio 2018 : come vederlo in tv su Sky e TV8. Il palinsesto e gli orari : Dove eravamo rimasti? Alla vittoria di un Lewis Hamilton implacabile, a Budapest (Ungheria), su un tracciato che avrebbe dovuto favorire la Ferrari e, invece, un po’ la pioggia delle qualifiche e un po’ l’abilità del pilota britannico hanno ribaltato i valori attesi. Il risultato è stato il seguente: secondo successo consecutivo per Lewis dopo il trionfo di Hockenheim (Germana) e vantaggio in classifica generale sulla ...

F1 - GP Belgio 2018 : Lewis Hamilton - il pilota perfetto. In fuga nel Mondiale con una Mercedes inferiore. Stravinto (finora) il duello con Vettel : E finalmente si ricomincia. Ci eravamo lasciati in Ungheria, sul circuito dell’Hungaroring, dove Lewis Hamilton aveva completato l’opera, dopo la magica pole sotto la pioggia, mettendo in scena una tanto noiosa quanto perfetta esibizione. Per Lewis è arrivata così la quinta vittoria stagionale che ha rafforzato la propria leadership nella classifica generale. Il vantaggio dell’alfiere della Mercedes è cresciuto a 24 punti nei ...