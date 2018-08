Eurozona | la crescita è solida ma rallenta in agosto

L' Eurozona rallenta - ma l'Italia di più. Ultimi sul Pil - tagliate le stime di crescita : pesa l'incertezza politica : La zona euro crescerà meno, l'Italia frena e resta ultima nella classifica della crescita . Sono poche le notizie positive per il Vecchio Continente e per il Belpaese nelle previsioni della Commissione Ue.Bruxelles ha ridotto la stima di crescita del Pil del L'Eurozona dal 2,3% previsto a inizio maggio a 2,1% per il 2018 e confermato il 2% per il 2019. Nella Ue la revisione al ribasso è stata di 0,2 punti percentuali: 2,3% invece di ...

Sprint per il bilancio dell'Eurozona Entrate e spese : come funzionerà Più investimenti e crescita per l'Ue : Macron e Merkel si stringono la mano e danno il loro via libera politico al bilancio dell’eurozona e alla trasformazione del fondo Esm in un vero e proprio fondo monetario europeo con cui intervenire in soccorso di stati colpiti da crisi per rafforzare la tenuta dell’euro ed evitare shock asimmetrici. Ma su chi dovrà gestirlo, in base a quali regole e con quali fondi non c’è ancora un’intesa, nonostante la ...