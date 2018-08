Europa League – Atalanta | assalto fallito! Il Copenaghen mantiene lo 0-0 | la

Atalanta-Copenaghen 0-0 - i bergamaschi tra una settimana si giocano l'Europa League in Danimarca : L'Atalanta rimbalza sul muro danese. Al Mapei Stadium di Reggio Emilia , lo stadio di Bergamo non è ancora a norma per le competizioni Uefa, i nerazzurri pareggiano 0-0 contro il Copenaghen nell'...

Atalanta-Copenhagen 0-0 - Europa League 2019 : la Dea crea molte occasioni - ma non riesce a sfondare il muro danese : Termina con uno 0-0 e molti rimpianti la gara d’andata dei playoff dell’Europa League 2018-2019 tra Atalanta e Copenhagen. La Dea ha dominato la partita sia a livello di possesso palla che per occasioni create, ma non è riuscita a trovare il gol, con le conclusioni dei bergamaschi che sono sbattute sul muro difensivo dei danesi. La squadra di Gasperini ha dimostrato quindi di avere maggiore qualità degli avversari, ma ora dovrà giocarsi tutto ...

Europa League - Atalanta-Copenaghen 0-0 : 21.53 A reti bianche l'andata del playoff fra Atalanta e Copenaghen. Fra una settimana il ritorno, in Danimarca. Gli orobici ci hanno provato per tutta la partita, soprattutto nella ripresa (con Zapata centravanti).Nel primo tempo, Pasalic conclude alto un buon contropiede.Poi Gomez non inquadra il bersaglio da lontano. L'Atalanta cresce dopo il 60'. Gomez non trova la deviazione vincente su sforbiciata di Hateboer. Zapata manda a lato di ...

L’Atalanta sbatte sul muro del Copenhagen - 0-0 in Europa League : la squadra di Gasperini chiamata all’impresa in trasferta [FOTO e VIDEO] : 1/17 Moro Francesco/LaPresse LaPresse ...

