Estate in crisi | temporali forti e calo termico previsti per il weekend

Beautiful va in vacanza - Il Segreto no. Estate di crisi per le soap di Canale 5 - Rai1 tenta di approfittarne : Beautiful Tempo di vacanze per Beautiful. Quella di oggi è stata l’ultima puntata della soap prima del break agostano. Le scorribande amorose di Brooke Logan e co. torneranno – salvo variazioni – a partire da lunedì 20 agosto 2018 alle 13.40 su Canale 5. La prossima settimana lo spazio lasciato libero da Beautiful sarà occupato da Una Vita. La telenovela spagnola anticipa per poi concludere alle 14.45 quando si rinnoverà ...