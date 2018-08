Febbre del Nilo - Epidemia si allarga : nuova vittima in Lombardia : Il virus della Febbre del Nilo 'ringrazia' l'alternanza di piogge e caldo torrido, perfetto per la proliferazione delle zanzare, e continua a contagiare persone in tuta Europa, con...

Epidemia febbre del Nilo in Italia : molte le vittime in varie Regioni : Si tratta ormai di una vera e propria Epidemia quella della cosiddetta “febbre del Nilo”. In molte Regioni del nord Italia si cominciano a contare i primi morti; tra queste, l’Emilia Romagna e il Veneto. In corso in Italia un’Epidemia di West Nile, ovvero la febbre del Nilo Denominato West Nile, questo virus starebbe spopolando in molte Regioni del nord Italia. In Emilia Romagna per la prima volta si registrano le prime ...