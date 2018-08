Emergenza siccità in Germania | laghi e fiumi prosciugati

Emergenza siccità 2017-2018 : chiesto via libera alla Commissione Europea per l’erogazione degli anticipi PAC : Il ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, a contrasto dell’Emergenza siccità che ha colpito l’Italia nel secondo semestre 2017 e nel primo 2018, ha chiesto il via libera alla Commissione Europea per autorizzare l’erogazione degli anticipi dei fondi Ue della politica comune, a favore delle imprese agricole che operano nelle aree rurali più colpite: lo comunica il dicastero in una nota. In ...

Caldo - torna l’Emergenza siccità : il Po scende a meno 3 metri - giù i grandi laghi : “Il livello idrometrico del fiume Po al Ponte della Becca è sceso ben oltre tre metri sotto lo zero idrometrico ma in calo sono anche i grandi laghi che hanno percentuali di riempimento che vanno dal 66% del lago di Garda ad appena il 32% del lago Maggiore fino al 17% del lago di Como.” È quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sugli effetti del grande Caldo e dell’assenza di precipitazioni. “I livelli del più grande ...

Australia : New South Wales nella morsa della siccità - annunciato pacchetto di Emergenza : Lo stato Australiano del New South Wales è stretto nella morsa della siccità: il settore agricolo sta affrontando una delle stagioni più aride mai registrate, con cattivi raccolti, carenze d’acqua e mangime. I mesi di giugno e luglio sono stati più aridi delle previsioni. La premier Gladys Berejiklian ha annunciato oggi un pacchetto di aiuti di emergenza di 500 milioni di dollari (325 milioni di euro), che comprende 190 milioni di dollari ...

Siccità - Raggi : “Niente Emergenza acqua in estate a Roma” : “Sono incoRaggianti gli ultimi dati forniti dal Parco Regionale di Bracciano che fanno scongiurare qualunque ipotesi di emergenza acqua in piena estate. I numeri ci dicono che la velocita’ di abbassamento del periodo estivo del Lago di Bracciano si e’ dimezzata e il livello attuale e’ di 7 cm piu’ alto di quello registrato nello stesso periodo l’anno precedente”. Lo scrive il sindaco di Roma Virginia ...