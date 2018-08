Emergenza roghi a Napoli | il rischio | nascosto | dei depositi abusivi

Roghi California - è stato di Emergenza : 21.35 Il presidente Donald Trump dichiara lo stato di emergenza in California in seguito al devastante incendio che sta mettendo in ginocchio il Nord dello stato. Le fiamme hanno già distrutto almeno 500 edifici e ne minacciano altri 5.000. Migliaia di persone costrette alla fuga.

Emergenza incendi in Svezia : 27 roghi divampano in tutto il Paese : In Svezia da giorni si combatte contro i roghi: stanno divampando alcuni dei peggiori incendi boschivi che il Paese abbia mai visto. Dopo l’appello all’Europa, Danimarca, Francia e Germania hanno inviato oltre 100 soccorritori, e la Polonia ne ha inviati 139 insieme a un gruppo di autopompe. L’Italia ha messo a disposizione due Canadair, così come il Portogallo, mentre elicotteri sono stati inviati da Norvegia, Germania e ...

Emergenza incendi in Svezia - roghi anche nell'Artico : Emergenza incendi in Svezia a causa delle alte temperature di questa estate, mentre roghi vengono segnalati anche in altri paesi del Nord del mondo, come Norvegia, Finlandia, Russia, Groenlandia, Alaska e Canada. Undici di questi incendi hanno colpito aree sopra il Circolo Polare Artico. Lo segnala il sistema europeo di osservazione ...