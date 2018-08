Ecco quanto vale la Serie A | 4 | 5 miliardi di euro | e inseguiamo la Premier League

Juventus - Pjanic rinnova fino al 2023 : Ecco quanto guadagnerà : Il centrocampista bosniaco ha esteso il proprio rapporto con il club bianconero fino al 2023. Per lui anche un sensibile aumento di stipendio. L'articolo Juventus, Pjanic rinnova fino al 2023: ecco quanto guadagnerà è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Autostrade allo Stato - il conto è salato : Ecco quanto costerebbe : Se la gestione delle Autostrade italiane tornasse allo Stato il costo sarebbe di circa 18 miliardi di euro. Secondo il...

Chievo - Sorrentino : 'Scontro con Ronaldo? Cose che capitano. Dybala si è scudato. Ecco quanto starò fermo' : Dal fortuito scontro di gioco con Cristiano Ronaldo il portiere del Chievo Verona, Stefano Sorrentino è stato intervistato da Sky Sport poco dopo l'uscita dall'ospedale in cui era stato trasportato per la riduzione della frattura del naso e dove gli è stato diagnosticato anche un colpo di frusta al collo. GLI ESITI - 'Bene, bene,...

Ecco quando e per quanto tempo bisogna alzarsi dalla sedia per evitare il rischio diabete e tumori : Secondo uno studio dell’Università di Otago (Nuova Zelanda), pubblicato su ‘Sports Medicine’, c’è una semplice soluzione contro i rischi della sedentarietà: alzarsi dalla sedia e muoversi per 2 minuti ogni mezz’ora. Brevi periodi di attività ripetuti regolarmente ridurrebbero le concentrazioni di zucchero e di insulina nel sangue fino a nove ore dopo il pasto. La ricerca ha esaminato 44 studi internazionali che ...

Cagliari - depositato il contratto di Klavan : Ecco quanto incassa il Liverpool : Il Cagliari ha depositato il contratto di Ragnar Klavan . Al Liverpool , secondo quanto riferito da Sky Sport, andranno 2 milioni di euro.

Autostrade : Ecco quanto dovrebbe pagare lo Stato : Subito dopo il crollo del ponte Morandi a Genova, il governo ha individuato in Autostrade, la società costituita nel 2002 e che gestisce appunto in concessione tratte autostradali e la rispettiva manutenzione, la principale responsabile della tragedia. Il presidente del consiglio, Giuseppe Conte, ha confermato sostanzialmente quanto anticipato nelle ore precedenti da altri esponenti del suo governo: "È stata avviata la procedura per revocare ...

Salute : Ecco quanto sale consumare al giorno senza pericoli per il cuore : Un nuovo studio dimostra che per la stragrande maggioranza delle persone, il consumo di sodio non aumenta i rischi per la Salute, ad eccezione di coloro che ne consumano oltre 5 grammi al giorno, l’equivalente di 2,5 cucchiaini da tè. Meno del 5% delle persone nei Paese sviluppati supera questo livello. Lo studio internazionale dimostra che anche per queste persone ci sono buone notizie. Qualsiasi rischio per la Salute derivato dal consumo di ...

Wanda Nara quanto è “bona” : incredibile massaggio hot ai glutei - Ecco il VIDEO sexy : 1/14 ...

“Ecco quanto guadagna Matteo Salvini”. La rivelazione sul ministro spiazza tutti : Il politico più in vista del nuovo esecutivo Conte, senza alcun dubbio. L’uomo intorno al quale il Paese continua a dividersi ogni giorno, amatissimo e criticato ferocemente allo stesso tempo. Parliamo, ovviamente, di Matteo Salvini, che da quando è stato nominato ministro dell’Interno è stato continuamente sulle prime pagine dei giornali, vuoi per le sue dure posizioni in tema di immigrazione vuoi per una lunga serie di ...