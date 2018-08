Ecco perché oggi Facebook ha cancellato i tuoi post e li ha segnalati come spam

Ecco perchè il Surface Go ha un processore Intel anzichè Qualcomm : Già dopo poche ore dal lancio del Surface Go molti utenti hanno iniziato a chiedersi per quale ragione Microsoft non avesse deciso di implementare un processore Qualcomm Snapdragon dato che le due aziende puntano a sponsorizzare il più possibile Windows 10 on ARM. Così si è diffusa l’ipotesi più scontata ossia che l’introduzione di un chip ARM avrebbe potuto comportare problemi di incompatibilità, prestazioni non sufficienti e ...

Coltellino svizzero - Ecco perché tutte le donne dovrebbero averne uno : La borsa di una donna è piena di accessori e oggetti di ogni tipo: dallo specchietto al mascara, dalla lima per unghie agli elastici per capelli. Le più organizzate portano dietro anche ago e filo, oppure uno smacchiatore per rimediare a qualche disastro improvviso. Quello che, però, dovrebbero avere tutte, quasi sempre è l’unico a mancare: il Coltellino svizzero. Avete capito bene, si tratta proprio di quello strano arnese che contiene ...

Rischio impeachment : Ecco cosa rischia Donald Trump e perché : L'unica strada per metterlo sotto accusa resterebbe quindi quella politica dell'impeachment. L'impeachment è una prospettiva verosimile? I democratici dicono che non è una priorità. Ma se dovessero ...

Denti del latte - Ecco perché è meglio conservarli : La perdita del primo Dentino da latte ha un’importanza simbolica nella crescita di un bambino, tant’è vero che alcune persone hanno l’abitudine di conservarlo come ricordo. I Denti caduti, però, avrebbero un valore molto più grosso di quello affettivo: potrebbero (il condizionale è d’obbligo) infatti contenere la chiave per curare alcune malattie. E’ stato scoperto che al loro interno i Denti da latte contengono ...

FUMATORI MINORENNI - E’ BOOM AL SUD EUROPA/ Ultime notizie - al nord diminuiscono : Ecco perchè : BOOM di sigarette tra i MINORENNI, +50% in EUROPA. Ultime notizie: consumi in crescita soprattutto in Italia e in generale nel sud del Vecchio Continente(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 15:58:00 GMT)

Orietta Berti contro Marcella Bella : «È una vipera». E attacca anche Anna Tatangelo. Ecco perché : Orietta Berti al vetriolo . La cantante più sorridente e spontanea del panorama italiano nel corso di un'intervista avrebbe attaccato duramente Marcella Bella , con la quale ha collaborato in 'Ora o ...

Ecco perche è meglio pagare le app e i giochi da installare nei nostri smartphone. #appstore #playstore : Oggi gli Store delle app dei nostri smartphone (principalmente Apple App Store e Google Play Store) sono piene di applicazioni e giochi di tutti i generi. Spesso però perdiamo tempo effettuando ricerche e ci ingegniamo su come scaricare le app gratis pur di non pagarle, e siamo disposti quasi a tutto per evitare di pagare pochi euro per le nostre app che ci interessano. Addirittura si arriva ad effettuare il jailbreak sui dispositivi Apple ...

Elisabetta Canalis e le foto della figlia Skyler sui social : «Ecco perché non mostro il suo volto» : Elisabetta Canalis, da ex velina supersexy a mamma premurosa. Eli, come tutti i genitori fieri dei propri figli, posta spesso foto della piccola Skyler sui social. Ma c'è un elemento...

Pellegatti dice stop alle telecronache : «Ecco perché ho deciso di smettere» - FOTO /VIDEO : Carlo Pellegatti ha annunciato il suo addio al mondo delle telecronache. Microfono appeso al chiodo per il giornalista, tifoso del Milan

Pellegatti dice stop alle telecronache : «Ecco perché ho deciso di smettere» - FOTO e VIDEO : Carlo Pellegatti ha annunciato il suo addio al mondo delle telecronache. Microfono appeso al chiodo per il giornalista, tifoso del Milan

Infarto - Ecco perché in estate le ore più a rischio sono quelle notturne : I medici lo sanno bene: con il freddo, il rischio di trovarsi di fronte un paziente con un Infarto del miocardio aumenta. Ma alcune precauzioni vanno prese anche nel corso della bella stagione. Vero è ...

La sexy moglie di Immobile prende in giro suo marito - Ecco perchè [GALLERY] : 1/15 ...

F1 – Horner e la crescita di Vettel in Ferrari - il team principal Red Bull non ha dubbi : “Ecco perchè è cambiato” : Christian Horner sincero sulla crescita di Sebastian Vettel in Ferrari: le parole del team principal Red Bull La F1 torna protagonista dopo circa un mese di stop e lo fa in grande stile: continua la sfida tra Ferrari e Mercedes, entrambe a Spa con importanti novità sulle rispettive monoposto. La Red Bull però trova spesso il modo per essere protagonista e finire al centro dell’attenzione: in Belgio si parlerà tanto dell’addio ...

“Ecco perché ho rifatto il seno”. Uomini e Donne - il racconto drammatico di Sonia Lorenzini : “Nessuno mi può giudicare”, diceva una nota canzone italiana. Ed è bene che tutti, ogni tanto, ce ne ricordassimo. Sì, perché giudicare senza sapere come stanno veramente le cose, spesso è uno sbaglio comune e che dovrebbe essere sempre evitato. I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla ...