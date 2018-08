Ecco perche è meglio pagare le app e i giochi da installare nei nostri smartphone

Elisabetta Canalis e le foto della figlia Skyler sui social : «Ecco perché non mostro il suo volto» : Elisabetta Canalis, da ex velina supersexy a mamma premurosa. Eli, come tutti i genitori fieri dei propri figli, posta spesso foto della piccola Skyler sui social. Ma c'è un elemento...

Pellegatti dice stop alle telecronache : «Ecco perché ho deciso di smettere» - FOTO /VIDEO : Carlo Pellegatti ha annunciato il suo addio al mondo delle telecronache. Microfono appeso al chiodo per il giornalista, tifoso del Milan

Pellegatti dice stop alle telecronache : «Ecco perché ho deciso di smettere» - FOTO e VIDEO : Carlo Pellegatti ha annunciato il suo addio al mondo delle telecronache. Microfono appeso al chiodo per il giornalista, tifoso del Milan

Infarto - Ecco perché in estate le ore più a rischio sono quelle notturne : I medici lo sanno bene: con il freddo, il rischio di trovarsi di fronte un paziente con un Infarto del miocardio aumenta. Ma alcune precauzioni vanno prese anche nel corso della bella stagione. Vero è ...

La sexy moglie di Immobile prende in giro suo marito - Ecco perchè [GALLERY] : 1/15 ...

F1 – Horner e la crescita di Vettel in Ferrari - il team principal Red Bull non ha dubbi : “Ecco perchè è cambiato” : Christian Horner sincero sulla crescita di Sebastian Vettel in Ferrari: le parole del team principal Red Bull La F1 torna protagonista dopo circa un mese di stop e lo fa in grande stile: continua la sfida tra Ferrari e Mercedes, entrambe a Spa con importanti novità sulle rispettive monoposto. La Red Bull però trova spesso il modo per essere protagonista e finire al centro dell’attenzione: in Belgio si parlerà tanto dell’addio ...

“Ecco perché ho rifatto il seno”. Uomini e Donne - il racconto drammatico di Sonia Lorenzini : “Nessuno mi può giudicare”, diceva una nota canzone italiana. Ed è bene che tutti, ogni tanto, ce ne ricordassimo. Sì, perché giudicare senza sapere come stanno veramente le cose, spesso è uno sbaglio comune e che dovrebbe essere sempre evitato. I sospetti c’erano da tempo ma solo oggi hanno trovato conferma nelle parole di Sonia Lorenzini. L’ex tronista di Uomini e Donne si è rifatta il seno. Un intervento antecedente alla ...

«Belen Rodriguez condurrà Le Iene» : Ecco perché potrebbe essere scelta lei : Sembra che Belen Rodriguez sia in lizza per la conduzione de ?Le Iene?. Non è certo infatti che Ilary Blasi (e con lei Teo Mammucari) saranno di nuovo al timone dell?ormai...

Maurizio Costanzo : Ecco perchè io e Maria De Filippi andiamo d’accordo! : Maurizio Costanzo, raggiunta ormai la soglia degli ottant’anni, fa un bilancio della sua vita e svela in un’intervista quale è il segreto che lo lega da ormai tanti anni, a Maria De Filippi! ecco la verità! Maurizio Costanzo ha concesso in queste ore, un’intervista a tutto tondo al settimanale “Chi” dove ha raccontato per filo e per segno, ogni dettaglio della sua vita privata e lavorativa. Tanto per cominciare, ...

“Mi spaventa…”. Federica Panicucci - Ecco perché i figli non si vedono mai! : “L’estate è l’unico momento dell’anno in cui posso organizzare i miei viaggi e trascorrere più tempo con i miei figli. Sono spensierata e mi rilasso completamente. Sia io che i miei figli contiamo i giorni per essere liberi di partire. In queste settimane non ci risparmiamo nulla, non c’è nessuna sveglia”. Parole di Federica Panicucci, la regina di Mattino 5 che presto tornerà al lavoro e alla routine quotidiana ma ...

Lewandowski torna a parlare : “Ecco perchè volevo lasciare il Bayern Monaco” : Robert Lewandowski ha pensato di lasciare il Bayern Monaco prima di cambiare repentinamente idea e restare alla corte di Kovac Robert Lewandowski è stato ad un passo dall’addio al Bayern Monaco, a causa di qualche incomprensione poi placata. Il centravanti, parlando alla Bild, ha svelato quanto accaduto nelle ultime settimane, tra alti e bassi del rapporto con il bavaresi: “Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo ...

Lewandowski chiude al Real Madrid : 'Mai più guerra al Bayern Monaco - Ecco perché volevo andarmene' : Il figliol prodigo è tornato all'ovile e ora non vuole più andarsene: finita la guerra tra il Bayern Monaco e Robert Lewandowski , che rompe il silenzio e racconta a Sport Bild la verità sulla turbolenta estate, chiudendo definitivamente la porta al Real Madrid . L'attaccante polacco spiega: 'Tra aprile e maggio tutti mi attaccavano e non sentivo nessuna ...

Ds Spal : 'Ecco perché Lazzari è rimasto' : Davide Vagnati , direttore sportivo della Spal , ha parlato a RMC Sport di Manuel Lazzari , tra i più richiesti sul mercato durante la scorsa estate, in particolare dalla Lazio: ' È stato il mio primo acquisto, sono molto contento che ancora faccia parte della ...

Il campo magnetico terrestre si sta invertendo più rapidamente del previsto : Ecco perché è un rischio per il nostro sistema di vita : “Uno studio recente sul processo di inversione del campo magnetico terrestre ha rilevato che negli ultimi due secoli si è verificato un rapido spostamento. Questa accelerazione in futuro aumenterebbe la nostra esposizione alle radiazioni solari causando danni per trilioni di dollari in energia e sistemi di comunicazione“: lo riporta Global Science, dell’Agenzia Spaziale Italiana. Ad ipotizzarlo un gruppo di ricerca ...