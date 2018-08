Ecco alcune immagini del nuovo Apple Store di Kyoto

Crollo ponte Morandi a Genova : Ecco i NOMI di alcune delle vittime : Sale a 37 il numero delle persone che hanno perso la vita (cinque non sono state ancora identificate) a causa del Crollo di ponte Morandi a Genova: lo ha reso noto la Prefettura. Risultano invece 16 feriti, di cui 12 in codice rosso. Tra le vittime: Una intera famiglia di Campomorone (Genova): Roberto Robiano, 44 anni, Ersilia Piccinino, 41, e il figlio Samuele 9; Andrea Cerulli, 48 anni, di Genova; Gianluca Arpini, 29 anni, di Genova; Alberto ...

Zanzare : Ecco perché pungono alcune persone più di altre e alcuni utili consigli per tenerle lontane : Le Zanzare sono più attirate da alcune persone che da altre. Se fate parte del loro menù, ci sono alcune cose che potete fare per diventare meno appetitosi. Per prima cosa, le Zanzare sono alla ricerca di un “pasto facile e sicuro”, quindi prediligono persone ignare di essere punte in modo che non interrompano il processo nutritivo. Preferiscono anche persone non anemiche e che hanno capillari vicini alla superficie, spiega Joseph Conlon, ...

NBA2k19 - Ecco le indiscrezioni : le valutazioni dei big (alcune discutibili) e la miglior lineup : NBA2k19 si appresta a sbaragliare il mercato con la sua uscita che come sempre è attesissima dagli appassionati di basket americano NBA2k19 uscirà tra diverse settimane, ma già le prime anticipazioni stanno mandando in visibilio i grandi appassionati del gioco di basket più amato al mondo. Come sempre, c’era grande attesa per conoscere le valutazioni dei cestisti più rappresentativi dell’NBA e le sorprese non sono mancate. Il ...

Samsung Galaxy Note 9 : Ecco le foto di alcune presunte componenti : In attesa della presentazione del Samsung Galaxy Note 9, nelle scorse ore sono apparse sul Web le immagini di alcune componenti del device L'articolo Samsung Galaxy Note 9: ecco le foto di alcune presunte componenti proviene da TuttoAndroid.

L’attrice Laura Chiatti attacca il direttore del settimanale Di Più - Sandro Mayer - dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae in alcune foto “modificate”. Ecco cosa è successo (FOTO) : Laura Chiatti furiosa sbotta contro Sandro Mayer: “Smetta di denigrarmi, si dia pace signor pinco pallo” L’attrice attacca il direttore del settimanale Di Più dopo l’uscita di un servizio fotografico che la ritrae con una pancia più rotonda del solito: “Finta”, dichiara lei Laura Chiatti contro Sandro Mayer. Nella serata di ieri l’attrice ha pubblicato sui social alcuni scatti tratti da un servizio ...