“È veleno” L’allarme sul prodotto più in voga del momento sconvolge

(Di giovedì 23 agosto 2018) Ti hanno detto fa benissimo, che il corpo ne trae giovamento, che resti giovane e che il cuore funziona alla perfezione se lo consumi ma ora un professore tedesco ha smontato tutto dicendo che in realtà “è un veleno per il corpo”. Bomba atomica. L’olio di cocco è stato messo al bando dal dottor Karin Michels che dirige un centro di ricerca sui tumori all’Università di Freiburg. In un discorso di 50 minuti che ha tenuto in Germania il mese scorso ha fatto crollare tutte le certezze riguardo questo grasso finora considerato “buono”. “L’olio di cocco è il peggior cibo che tu possa mangiare” ha fatto sapere. Tutti scioccati. Perché ormai eravamo tutti convinti del contrario. Eravamo convinti che fosse un alimento sano e che ci facesse bene. E invece pare proprio che non sia così. Il video, che ha ottenuto circa 400.000 visualizzazioni da quando è stato pubblicato il 10 luglio, ha ...