E' scontro tra Trump e il Sudafrica sulla riforma terriera

Governo - nuovo scontro M5s-Lega/ Caso nave Diciotti dopo revoca concessione a Autostrade : Governo, nuovo scontro M5s-Lega. Ultime notizie, dopo la diatriba sulla revoca della concessione a Autostrade, caos su nave Diciotti: Fico contro Salvini(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 12:03:00 GMT)

Notizie del giorno : Diciotti e scontro Autostrade-Governo : Notizie del giorno: anche la procura di Agrigento indaga sulla vicenda della nave della Guardia Costiera Ubaldo Diciotti, ancorata da tre giorni al porto di Catania con a bordo i 177 migranti. Proseguono le schermaglie politiche e amministrative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: ministero delle Infrastrutture e Autostrade si rimbalzano la responsabilità di chi dovesse accertarsi delle condizioni del viadotto crollato. Notizie del ...

I 29 minori sulla Diciotti sono sbarcati. E tra Salvini e Fico è scontro : Non si sblocca la situazione dei 177 migranti a bordo della nave Diciotti ancorata al porto di Catania, a cui ancora non viene dato il permesso di sbarcare, salvo i 29 minori. Solo nel tardo pomeriggio il governo fa sentire la sua voce e lo fa direttamente il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che su Facebook chiama in causa l'Europa chiedendo una "risposta forte e chiara" e accusando l'Ue di aver "abbandonato a ...

Lo scontro Saviano-Salvini sulla Diciotti e il contrattacco di Atlantia. Di cosa parlare a cena : Creare problemi senza soluzioni è esattamente e violentemente l'opposto di ciò che dovrebbe fare la politica. Eccoci a Catania, e ora, con la magistratura in azione a tutela dei minori, al cortocircuito tra governo e una diramazione dello stato come la Guardia Costiera si aggiunge lo scontro istituz

Il piano di Autrostrade per Genova ma col governo è sempre scontro. Spunta ipotesi dell'ingresso di Cdp : Il Cda della società si è impegnato a costruire un ponte d'acciaio in 8 mesi e un contributo di 500 mln per le famiglie delle vittime. Il premier: 'Somma va quintuplicata'. Oggi Consiglio di ...

Genova - Autostrade conferma il piano da 500 milioni ma resta lo scontro con il governo : Un piano per Genova da mezzo miliardo per supportare le famiglie delle vittime e la disponibilità a ricostruire il ponte in 8 mesi. Autostrade per l'Italia ribadisce e formalizza gli impegni ...

Cda Autostrade - dossier crollo ponte Genova/ Caos revoca e nazionalizzazione : scontro Giorgetti-Governo : Autostrade per l'Italia e Atlantia: doppio cda per le misure di sostegno alle vittime di Genova. Conte conferma revoca concessioni: "fondi per ricostruzione troppo modesti"(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 15:00:00 GMT)

scontro tra Salvini e Toninelli : "La Diciotti non attraccherà" : La vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera, al centro di un braccio di ferro tra Italia e Malta e da giorni al largo di Lampedusa con 177 migranti a bordo, annovera un nuovo capitolo. Secondo alcune fonti non confermate provenienti da Lampedusa, la nave si starebbe dirigendo verso Pozzallo. Il primo cittadino della più grande delle Pelagie, Totò Martello, pur dicendosi disponibile all'accoglienza, prima ha negato: "La nave Diciotti ...

Migranti : Carfagna - errori sinistra ma scontro con Ue non porta da nessuna parte : ... - ?Ancora un braccio di ferro tra l'Italia, gli altri Paesi meno generosi e l'Ue: di nuovo richiedenti asilo su una nave italiana, la Diciotti, trasformati in strumento di pressione politica. Il ...