Due anni dal sisma | i Vigili del Fuoco sono ancora impegnati a Norcia

Sting Duetta con Zucchero in Toscana per la festa del suo anniversario - video - : In questi giorni, Sting è balzato agli onori della cronaca per aver supportato la protesta dei lavoratori di Bekaert, in sciopero dal giugno scorso dopo l'avviso di licenziamento da parte della ...

Sting Duetta con Zucchero in Toscana per la festa del suo anniversario (video) : Sting duetta con Zucchero per rendere ancora più speciale la sua festa d'anniversario con Trudi. L'artista di Message in a bottle ha aperto le porte della sua tenuta Toscana per accogliere tutti gli amici che hanno voluto prendere parte ai festeggiamenti. Al Palagio si è quindi voluta celebrare una grande unione e la fine dell'estate, che quest'anno è stata più bizzarra che mai. La musica è stata la colonna sonora di tutta la serata, ...

Amatrice - Due anni fa il terremoto : le macerie restano caos per quelle dei privati : dal nostro inviato Italo Carmignani Amatrice Tenete a mente una cifra: 400mila tonnellate. Era la stima iniziale delle macerie provocate dal terremoto dell'agosto 2016 e da quelli successivi nel ...

Terremoto Centro Italia - Legambiente : 'Due anni dopo ricostruzione ancora troppo lenta' - : 'Una sfida fondamentale riguarda sicuramente la gestione delle macerie , e il nostro auspicio è che il Ministro dell'ambiente Costa, che ha appena ricevuto la delega sull'economia circolare, possa ...

MotoGp - Crutchlow e Honda insieme altri Due anni : SILVERSTONE - Annuncio a sorpresa da parte della Honda di aver rinnovato il contratto fino al 2020 a Cal Crutchlow, che rimarrà nel team satellite di Lucio Cecchinello LCR, ma continuerà a usufruire ...

Napoli-Milan - precedenti e statistiche : le Due squadre sempre in gol da 9 anni : Sabato sera si giocherà Napoli-Milan, considerato il big match della seconda giornata di Serie A. A differenza degli azzurri, per i rossoneri si tratterà del debutto stagionale. Dopo il rinvio della partita contro il Genoa, infatti, la squadra allenata da Gattuso farà il suo esordio nella complicata trasferta del San Paolo. precedenti e statistiche Napoli-Milan Da ben otto anni il Milan non batte il Napoli al San Paolo. L’ultimo successo ...

Terremoto centro Italia - Due anni dopo il sisma Accumoli è un paese fantasma. Oggi la notte del ricordo : Ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo, a due anni dal sisma del 24 agosto 2016. Nei due comuni del Reatino colpiti dal Terremoto si svolgeranno diversi momenti di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica in una delle frazioni di Accumoli che contò il maggior numero di vittime. La veglia di preghiera si svolgerà, ...

Alessandra Moretti e Maurizio Battista - è finita dopo Due anni e mezzo : il doloroso annuncio via Facebook : La storia tra Maurizio Battista e Alessandra Moretti è finita, dopo due anni e mezzo. Ad annunciare ai fan la dolorosa svolta personale, via Facebook, è stato lo stesso comico di Zelig . 'Ci sono vari ...

Terremoto Centro Italia : Due anni dal sisma - ad Amatrice e Accumoli la notte del ricordo : A due anni dal Terremoto in Centro Italia del 24 agosto 2016, ad Amatrice e Accumoli la prossima notte sarà quella del ricordo: nei centri del Reatino devastati dalle scosse si terranno diversi eventi di ricordo e preghiera a partire da questa sera. Alle 21, a Illica, il vescovo di Rieti, mons. Domenico Pompili, presiederà l’adorazione eucaristica, mentre la veglia di preghiera si svolgerà ad Amatrice. A partire dalle 3, i presenti, con ...

Maltempo Roma : allagamenti e danni - albero cade su Due auto a Ostia : Ieri sera in via dei Pescatori a Ostia un albero è crollato in strada, colpendo due auto in transito. Sul posto i vigili del fuoco. Il pioppo, di circa 20 metri, ha investito le due vetture e due donne sono rimaste ferite: le conducenti, di 33 e 32 anni, sono state trasportate dal personale medico del 118 all’ospedale Grassi di Ostia. Sono stati circa 90 gli interventi effettuati dalle squadre dei vigili del fuoco del comando di Roma, ...

Amatrice - a Due anni dal sisma riparte la Sagra degli spaghetti all'amatriciana : Dal 31 agosto al 2 settembre torna la tradizionale manifestazione culinaria famosa in tutto il mondo. La 50' edizione doveva svolgersi tre giorni dopo il terremoto del 24 agosto 2016

Amatrice e le frazioni nel cratere a Due anni dal terremoto [GALLERY] : 1/101 Roberto Monaldo/LaPresse ...

Il centro storico di Accumoli a Due anni dal terremoto [GALLERY] : 1/17 Roberto Monaldo/LaPresse LaPress ...

Terremoto centro Italia - il sindaco di Amatrice a Due anni dal sisma : “Ora inizia il momento peggiore” : A due anni di distanza dal sisma che ha colpito il centro Italia, il sindaco di Amatrice, Filippo Palombini, racconta cose è cambiato in questi mesi per i propri concittadini e quali sfide li aspettano: “Purtroppo ora inizia il momento peggiore – ha detto all’Ansa – perché le persone capiscono che ci vorrà tanto tempo prima di tornare alla normalità”. Il segnale di una rinascita, seppur lenta, è ...