Dopo l' incendio | quella discarica è come un vulcano | prima o poi scoppia

Zurigo : donna muore Dopo incendio in casa per anziani : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Martin Garrix a Castelvetrano - il concerto al parco archeologico di Selinunte confermato Dopo l’incendio : Martin Garrix a Castelvetrano si esibirà stasera, sabato 11 agosto, al parco archeologico di Selinunte in occasione dell'evento Wonders in Selinunte. L'evento sembrava a rischio a causa di un incendio che nelle scorse ore ha coinvolto il palco archeologico. Il Teatro di Legno è salvo grazie all'intervento tempestivo del corpo dei Vigili del Fuoco. Tra gli elementi del parco archeologico distrutti dalle fiamme si contano alberi di Eucalyptus e ...

Incendio tangenziale Bologna - ecco cosa resta il giorno Dopo l’esplosione : concessionaria distrutta e auto bruciate : All’indomani del devastante incidente stradale, riaperte a Borgo Panigale una carreggiata A14 con doppio senso di marcia e la direzione Sud della tangenziale. “Una prima risposta, importante anche se parziale”, per fluidificare il traffico, spiega il ministro dei Trasporti Toninelli. In mattinata il premier ha fatto visita ai feriti del disastro, mentre è stata identificata l’unica vittima dell’autocisterna, un ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale Dopo incidente in tangenziale : almeno due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Inferno a Borgo Panigale, Bologna, dove a seguito di un incidenteavvenuto sull'A14 un'enorme esplosione ha causato il crollo del viadotto. Il bilancio, ancora...

Incendio tangenziale Bologna - autocisterna esplode Dopo tamponamento : 2 morti e oltre 50 feriti. Crolla un ponte : Un boato, una serie di scoppi e quindi l’Incendio che divampa sul raccordo autostradale che collega l’A1 e l’A14. Intorno alle 13.40 un’autocisterna che trasportava gpl si è scontrata con alcune auto all’altezza di Bologna Borgo Panigale: le fiamme hanno coinvolto anche i veicoli di alcune concessionarie presenti nelle vicinanze che sono a loro volta esplose. Il ponte sulla via Emilia è parzialmente ...

Bologna - incendio a Borgo Panigale Dopo incidente in tangenziale : due morti e decine di feriti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Tre morti e oltre 50 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a...

Bologna - incendio a Borgo Panigale Dopo incidente in tangenziale. Due morti - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e 55 persone soccorse, tra le quali 14 ferite in maniera grave: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo...

Bologna - incendio a Borgo Panigale Dopo incidente in tangenziale. Un morto - ponte parzialmente crollato sulla A14 : Un morto e quaranta feriti: questo il bilancio provvisorio del violento incendio seguito da diverse esplosioni sulla tangenziale di Bologna, a Borgo Panigale. L'incendio si è verificato in...

Bologna - autocisterna esplode Dopo tamponamento in tangenziale : vasto incendio a Casalecchio. Diversi feriti : Un vasto incendio è divampato sul Raccordo di Casalecchio, tra Bologna Casalecchio ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto a dopo che un tir che trasportava furgoni si è scontrato con un camion cisterna. Secondo le prime informazioni, ci sarebbero alcuni feriti. Prima ci sono state diverse esplosioni, poi sono divampate le fiamme che si sono estese rapidamente ad altre auto di alcune concessionarie ai margini della tangenziale. È accaduto intorno ...

Maxi incendio a Bologna Dopo un incidente in tangenziale : feriti | : Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni

Maxi incendio a Bologna Dopo un incidente in tangenziale : feriti : Maxi incendio a Bologna dopo un incidente in tangenziale: feriti Le fiamme sono state seguite da violenti boati. Interessata una zona alla periferia della città. Il raccordo autostradale di Casalecchio è stato chiuso in entrambe le direzioni. Questa mattina un incidente con incendio anche in Veneto . Le immagini a ...

Mati prima e Dopo : drone sorvola la devastazione dell'incendio greco : "Ho visto cadaveri, auto bruciate, mi sento fortunata ad essere viva. Mati non esiste nemmeno più come insediamento", queste le parole di una donna sopravvissuta agli incendi che stanno devastando la Grecia alla TV Skai. Mati è una località turistica costiera nella regione di Rafina, a circa 40 km a nordest di Atene. Qui si conta il maggior numero di vittime, morte nelle loro case o nelle auto. Mati è irriconoscibile: ...

Torino : incendio in azienda di rifiuti - domato Dopo 3 ore : domato nella notte, dopo circa tre ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco di Torino, un incendio di rifiuti stoccati sul piazzale di una ditta specializzata nello smaltimento a Grugliasco. Ancora da accertare le cause. L'articolo Torino: incendio in azienda di rifiuti, domato dopo 3 ore sembra essere il primo su Meteo Web.