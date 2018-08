Dopo i funerali di Genova grillini in crociera a Capri

Lo psicodramma dem Dopo i fischi ai funerali : Roma - A cinque mesi dal fatidico giorno del voto, i fischi di Genova svegliano il Pd dal suo torpore post-elettorale.La prima linea di difesa è stata quella della claque: "I fischi? Erano pilotati". Ma che si tratti di una linea fragile iniziano a dirlo in diversi: "Una claque organizzata? Beh, no: questo è il sentimento popolare. In questa fase storica siamo percepiti come responsabili di tutto", dice fuori dai denti Stefano Esposito. E può ...