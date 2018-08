Don Matteo 10 undicesima puntata | trama e anticipazioni 23 agosto 2018

VIDEO – Matteo Salvini e la carezza in viso alla Donna di colore : Storia di un gesto delicato che mette in difficoltà i detrattori di Salvini. Le accuse di “Sindrome di Stoccolma” alla signora “La vergogna del selfie di Matteo Salvini ai funerali di Genova” ha spopolato sulla stampa e sui social network, dando modo a una folta schiera di indignati di Sinistra, in particolare simpatizzanti del Pd, di riversare ogni epiteto inglorioso possibile contro il Ministro dell’Interno ...

Analisi Auditel : La serata di giovedì 16 agosto 2018 fra Don Matteo e In onda che fa servizio pubblico in prima serata : La serata parte con la sfida del Tg delle ore 20 e con la curva blu del Tg1 che scorre in solitaria fin verso la linea del 30% di share, raggiungendo numeri che confermano ancora una volta come il pubblico televisivi si affidi al Tg1 in occasioni di particolari momenti della vita del nostro paese. La curva del Tg5 supera la soglia del 15% partendo molto bassa, con la linea rossa di Rai2 con il Tg2 delle ore 20 che tocca il 15% di share. ...

Ascolti TV | Giovedì 16 agosto 2018. Don Matteo 16.2% - male Immaturi (8.4%) - boom di In Onda (7.5%) : Luigi Di Maio ospite di In Onda Su Rai1 la fiction in replica Don Matteo ha conquistato 2.471.000 spettatori pari al 16.2% di share. Su Canale 5 il film Immaturi ha raccolto 1.308.000 spettatori pari all’8.4% di share. Su Italia 1 ha raccolto davanti al video.000 spettatori pari al % di share. Su Rai2 la serie Rosewood ha interessato 724.000 spettatori pari al 4.9% di share. Su Italia 1 la terza puntata del Battiti Live ha intrattenuto ...

Don Matteo 10 decima puntata : trama e anticipazioni 16 agosto 2018 : DON Matteo 10 NONA puntata. Giovedì 16 agosto 2018 torna su Rai 1 Don Matteo con le repliche della decima stagione. Ecco di seguito le anticipazioni sulla decima puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Don Matteo 10 decima puntata: trama e anticipazioni 16 agosto 2018 Don Matteo 10 decima puntata – episodio 19 La diva. Mentre a Spoleto è in corso la tradizionale gara dei vaporetti che coinvolge tutti, viene trovato ...

Gerardo Greco : "Rete 4 sfida Rai3 e La7 - ma io ho paura di Don Matteo su Rai1" : Intervistato dal quotidiano La Repubblica, Gerardo Greco ha spiegato così la sua missione da neo direttore del Tg4:L'idea è di tornare al racconto, facendone una rete narrativa. Raccontare la politica attraverso la società, e non più attraverso le piazze. È quello che un tempo faceva la Rai, prima di cedere questo spazio a La7.prosegui la letturaGerardo Greco: "Rete 4 sfida Rai3 e La7, ma io ho paura di Don Matteo su Rai1" pubblicato su ...

Ascolti tv - Don Matteo 10 in replica ottiene 2 - 6 milioni di telespettatori : Ascolti tv, Prime time Don Matteo 10 in onda su Rai1 ha vinto ancora, aggiudicandosi il prime time con 2.650.000 telespettatori pari a uno share del 17,4%. Secondo gradino del podio per le gare di Atletica leggera con l’European Championship trasmesse da Rai2 che sono state seguite da 1.734.000 telespettatori pari a uno share del 10%. Terza posizione per Magic Mike XXL che su Canale 5 ha ottenuto 981.000 telespettatori registrando uno ...

Ascolti tv ieri - Don Matteo vs Battiti Live | Dati Auditel 9 agosto 2018 : Don Matteo, in replica, su Rai 1, Magic Mike XXL su Canale 5 o la seconda tappa del Battiti Live su Italia 1? Cosa dicono gli Ascolti tv di ieri, 9 agosto 2018, chi si è aggiudicato la vittoria della prima serata? Ecco quindi tutti i Dati Auditel. Vediamo un po’ quanti telespettatori, nonostante il periodo di ferie e la calda stagione che spinge ad uscire fuori di casa, sono rimasti davanti alla tv. Ascolti tv ieri, 9 agosto 2018 +++ Ascolti TV ...

