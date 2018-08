Dollaro in caduta dopo l' attacco di Trump alla Federal Reserve

Rublo russo in caduta libera sul Dollaro a causa delle sanzioni USA : C'è un'aria molto pesante sul Rublo russo. La valuta russa è stata interessata da una nuova ondata di vendite, che ha spinto il cambio con il dollaro in salita del 3,3% in scia della proposta avanzata dall’amministrazione statunitense di nuove sanzioni. Le sanzioni USA e il Rublo russoWashington ha deciso di colpire Mosca per via dell'assassinio a mezzo di gas nervino dell’ex spia russa Sergej Skripal e di sua figlia Julia, avvenuti il 4 marzo ...