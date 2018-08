DIRETTA Atalanta-Copenhagen | Europa League 2019 LIVE | su che canale vederla in tv e a che

oasport

: Atalanta-Copenaghen, Diretta Streaming Live: Spareggio Europa League, 23-08-2018 - - StadioSport : Atalanta-Copenaghen, Diretta Streaming Live: Spareggio Europa League, 23-08-2018 - - digitalsat_it : Europa League, Preliminare Andata Atalanta - Copenaghen (diretta esclusiva Sky Sport HD) -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Oggi giovedì 23 agosto, alle ore 20.00, si giocherà, andata dei playoff dell’2018-. La Dea ha superato brillantemente due turni preliminari e si è così garantita il match di spareggio per accedere alla fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza. Gli orobici partiranno con i favori del pronostico ma la formazione danese non va sottovalutata, ha grande esperienza in questi tornei e potrebbe creare diversi grattacapi alla squadra di Gian Piero Gasperini che ha però tutte le carte in regola per tornare a disputare la fase a gironi. I tifosi supporteranno i nerazzurri al Mapei Stadium di Reggio Emilia, pronti a sostenere le gesta di un’in grande forma come ha dimostrato il roboante 4-0 rifilato al Frosinone all’esordio in campionato. Il Papu Gomez è chiamato a trascinare i compagni a suon di gol, ...