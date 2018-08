Dieta mediterranea tradita | tumori in aumento in Cilento

Tumori - il 40% delle neoplasie si può evitare senza fumo - alcol in eccesso e Dieta mediterranea : Comportamenti preoccupanti che, come ormai ha dimostrato la scienza, sono responsabili dell'insorgenza del 40% di tutti i casi Tumori da adulti e di numerose altre gravi malattie. sigaretta ...

Dieta mediterranea : resiste al Sud e negli over 50 - ma sono i più istruiti a seguirla : Si fa presto a dire Dieta mediterranea . Ormai il modello alimentare più famoso al mondo non è più così scontato. Da diversi anni infatti diversi studi epidemiologici hanno dimostrato che la Dieta mediterranea rischia di diventare un bel ricordo soprattutto nei Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo, Italia inclusa. Ecco perché al tempo della globalizzazione alimentare è prioritario capire chi sono le persone che ancora conservano ...

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) - Fin dagli anni '50 si è guadagnata il titolo di "scudo salvavita" contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo 'appeal': a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nos

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) – Fin dagli anni ’50 si è guadagnata il titolo di “scudo salvavita” contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo ‘appeal’: a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore. Inoltre, gli uomini mostrano una ...

Dieta mediterranea resiste al Sud e negli over 50 : Isernia, 30 lug. (AdnKronos Salute) – Fin dagli anni ’50 si è guadagnata il titolo di “scudo salvavita” contro le principali patologie del nostro tempo, ma oggi la Dieta mediterranea sembra aver perso il suo ‘appeal’: a seguirla sono prevalentemente gli over 50, più nelle regioni meridionali del nostro Paese rispetto al Nord, e le persone con un livello di istruzione maggiore. Inoltre, gli uomini ...

Psoriasi e alimentazione : la Dieta mediterranea può ridurre i sintomi della malattia : La Psoriasi è una malattia cutanea non contagiosa, ad andamento cronico e recidivante, le cui cause restano in parte misteriose. Numerosi fattori sembrano essere coinvolti nella sua eziopatogenesi: predisposizione genetica, sistema immunitario (in particolare alcune interleuchine), presenza di malattie infiammatorie e/o autoimmuni (artrite reumatoide, celiachia, morbo di Chron, etc.), diabete, sindrome metabolica, obesità, ma persino stress e ...