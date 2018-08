Diciotti | sbarcano i minori ed è scontro nella maggioranza | Salvini minaccia

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Governo - scontro Lega-M5S sulla Diciotti - sbarcano i bambini (23 agosto) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Governo, è scontro sulla Diciotti, sbarcano solo i bambini. Europa League, oggi in campo l'Atalanta (23 agosto 2018)(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 05:20:00 GMT)

Nave Diciotti - sbarcano i minori dopo l'ok di Salvini : Nave Diciotti, sbarcano i minori dopo l'ok di Salvini Il vicepremier acconsente allo sbarco dei migranti che non hanno ancora 18 anni. E risponde a Fico, che in giornata si era schierato contro il governo, chiedendo di far scendere a terra tutti i 177 migranti. "Tu fai il presidente, io il ...

Diciotti - "SEQUESTRO DI PERSONA"?/ Ultime notizie : sbarcano i minori. Salvini su FB : "Non temo Mattarella" : Nave DICIOTTI a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 23:25:00 GMT)

Nave Diciotti - sbarcano i minori dopo l'ok di Salvini | : Il vicepremier acconsente allo sbarco dei migranti che non hanno ancora 18 anni. E risponde a Fico, che in giornata si era schierato contro il governo, chiedendo di far scendere a terra tutti i 177 ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte : Nave Diciotti a Catania, i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono previste novità. Malta accusa l'Italia: non rispetta gli ...

La Diciotti arriva nel porto di Catania ma i migranti non sbarcano. Viminale : “Nessuno scende senza risposte dall’Ue” : Alla fine la nave Diciotti è arrivata a Catania, ma nessuno sbarco è stato effettuato. Dopo giorni in rada a Lampedusa e una giornata di annunci incrociati tra ministero dei Trasporti e Viminale, l’imbarcazione della Guardia Costiera con a bordo 177 migranti è arrivata alle 23.30 circa nel porto orientale della Sicilia. Secondo Save the Children, a bordo ci sono diversi minorenni e 28 di questi, sarebbero non accompagnati. Sul molo di ...

Diciotti arrivata a Catania - ma i migranti non sbarcano | Il Viminale attende risposte dall'Ue : La motovedetta della Guardia costiera è stata ormeggiata, dopo il lungo tempo passato in mezzo al mare. Lo scalo etneo è stato indicato come porto sicuro, ma anche come "scalo tecnico", quindi senza sbarco, per la nave in attesa del piano di ripartizione dei migranti con i Paesi dell'Unione europea

Toninelli : «Nave Diciotti a Catania». Salvini : «Senza risposte Ue non sbarcano» : Continua l'odissea della Diciotti che vive oggi un'altra giornata di incertezza. La nave #Diciotti attraccherà a Catania». Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su...

Toninelli : 'Nave Diciotti a Catania'. Salvini : 'Senza risposte Ue non sbarcano' : Continua l'odissea della Diciotti che vive oggi un'altra giornata di incertezza. La nave #Diciotti attraccherà a Catania ' . Lo scrive il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli su Twitter. 'I ...

Mattarella chiama conte e sblocca l'impasse : i migranti della Diciotti sbarcano a Trapani : Nella tarda serata di ieri i 67 migranti sono sbarcati dall'unità della Guardia costiera. 'Stupore' di Salvini, che aveva chiesto l'arresto per gli autori del presunto ammutinamento a bordo della '...