Diciotti | Salvini | Fico ha tanto tempo per parlare Sui migranti l' obiettivo è il

blogo

: Ora basta, Salvini si deve dimettere. Di fronte alla possibile indagine della magistratura sulle persone bloccate… - civati : Ora basta, Salvini si deve dimettere. Di fronte alla possibile indagine della magistratura sulle persone bloccate… - matteosalvinimi : Perché questa volta dovremmo fidarci? Prima di chiedere lo sbarco della #Diciotti, l’Europa dovrebbe darci delle sp… - davidefaraone : Sulla nave #Diciotti non si può né salire né scendere. Uomini dell’equipaggio, militari italiani e migranti sono so… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) 14.10 - Il ministro dell’Interno Matteooggi ha detto che il modello per la non accoglienza deiche predilige e il No Way australiano. Ma che cos'è? Di cosa si tratta? La stretta suiin Australia comincia nel 2013 con il "Sovereign Borders" - ai tempi del governo Abbott - che si è tradotto nel respingimento e nella deportazione nei paesi d’origine deiarrivati illegalmente via mare in territorio australiano, con grande dispiegamento di militari per sorvegliare le coste e intercettare i barconi.La misura venne preceduta da un campagna di informazione chiamata "No way£ con il generale comandante dell’operazione che in video spiegava che iarrivati in modo illegale via mare non potevano accedere in Australia. Le imbarcazioni diche arrivano in acque australiane vengono riportate nei porti di partenza, soprattutto in Sri Lanka e ...