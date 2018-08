Diciotti | Salvini | «A bordo tutti illegali Fico? Fa il contrario del M5S»

Diciotti - parla il procuratore Patronaggio : "Realtà devastante - non si scappa da norme"; Salvini sfida la Procura : "Non sono ignoto" - vd - : "Nessuno scontro con la politica e il governo, ma l'apertura di un fascicolo era 'necessaria' per compiere una ispezione sulla nave Diciotti, su cui c'è 'una realtà devastante".

Sul caso della nave Diciotti è crisi : Mattarella in pressing. Salvini minaccia dimissioni : Obiettivo è No Way australiano : Teleborsa, - Il caso della nave Diciotti rischia di provocare una crisi di Governo e pone in contrasto le più alte cariche dello Stato, Il Ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che minaccia ...

Salvini : su caso Diciotti non temo nulla : 10.54 "E' agosto, probabilmente i giornali non sanno come riempire le pagine, è chiuso il calciomercato e devono scrivere altro: io non temo assolutamente nulla, ho la coscienza più che a posto" Il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, risponde così a Rtl 102,5 alla domanda sui 'timori' legati ad un eventuale intervento del Quirinale nel caso Diciotti.

Nave Diciotti - Salvini insiste : "Migranti illegali - non scende nessuno" : Il vicepremier non molla: "Fico? Fa l'esatto contrario degli altri grillini". E sfida la procura: "Mi indaghino pure, mi autodenuncio" Salvini: "Processate me. O cambiate ministro o cambiate Paese"

Diciotti - Salvini : “Con Di Maio lavoro bene. Fico va contro il M5S - è un problema loro” : Prosegue lo scontro istituzionale tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico, intorno alla vicenda di nave Diciotti: "Fico ha tanto tempo per parlare, ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".Continua a leggere

Nave Diciotti - Salvini sfida Fico e Mattarella : «Se sconfessato - lascio» : Un nuovo scontro tra il Presidente Mattarella e il vicepremier Matteo Salvini. Il ministro degli Interni non ha alcuna intenzione di venire incontro alla richieste del Quirinale, ovvero di far...

