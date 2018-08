Diciotti | Procura Agrigento apre inchiesta contro ignoti Salvini | “Non sono ignoto mi

Diciotti - parla il procuratore Patronaggio : "Realtà devastante - non si scappa da norme"; Salvini sfida la Procura : "Non sono ignoto" - vd - : "Nessuno scontro con la politica e il governo, ma l'apertura di un fascicolo era 'necessaria' per compiere una ispezione sulla nave Diciotti, su cui c'è 'una realtà devastante".

Il procuratore Luigi Patronaggio : "Sulla Diciotti malati di scabbia e realtà devastante. Sconvolto" : "Per fare un'ispezione era tecnicamente necessaria l'apertura del fascicolo per sequestro di persona e arresto illegale. Ma la valutazione tecnico giuridica e l'individuazione degli eventuali responsabili è complessa e mi riservo ogni ulteriore decisione da adottare dopo le indagini che ho delegato alla Guardia costiera". Lo dice - intervistato dal Corriere della Sera - il procuratore di Agrigento, Luigi Patronaggio, dopo l'ispezione ...

Migranti Diciotti : Salvini non cede - la Procura potrebbe indagare per sequestro di persona : Il caso Diciotti-bis c'era stato un caso simile sempre con la stessa nave a Trapani, il mese scorso ha raggiunto dimensioni farsesche. Da un lato c'è un ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che continua a fare appelli sui social network alla sua platea, piuttosto folta stando ai commenti favorevoli ed ai like che riceve. Dall'altro, però, oltre ad una questione umanitaria, ci sono leggi e normative, le stesse che potrebbero spingere la Procura ...

Caso Diciotti - scambio di accuse Italia-Malta<br>Procura : "Fate scendere i minorenni" : 17.45 - La procura di Agrigento ha avviato un'inchiesta su quanto sta accadendo con la nave Diciotti, ipotizzando l'illecito trattenimento di persone a bordo. Non ci sono indagati, ma qualora la Procura dovesse accertare le responsabilità dei ministri coinvolti nella vicenda, da Matteo Salvini a Danilo Toninelli, dovrebbe venir coinvolti il Tribunale dei Ministri.Proprio per questo motivo oggi pomeriggio il procuratore di Agrigento Luigi ...