Diciotti | l' intervento di Pogliese | ' In Europa prevalga buon senso'

Diciotti - Salvini : 'Non temo l'intervento del Colle - sono pronto a farmi interrogare dal pm' : 'Per ora mi limito a parlare di propiziare una ripresa per il secondo semestre 2018 e l'intero 2019 per rovesciare la tendenza recessiva in atto dell'economia italiana. L'idea è di avviare ...

Diciotti - nave bloccata a Catania per terzo giorno. Salvini : “Non temo intervento del Colle. Fico? Fa il contrario del M5s” : terzo giorno bloccata al porto di Catania: la nave Diciotti della Guardia costiera italiana ha attraccato in Sicilia ma non ha ancora ricevuto l’autorizzazione a far scendere i 15o migranti presenti a bordo. Nella notte e dopo i numerosi appelli sono stati fatti scendere i 27 minori non accompagnati. Chi si oppone pubblicamente all’accoglienza e alla gestione delle persone in arrivo dalla Libia è il ministro dell’Interno Matteo ...

Matteo Salvini sul caso della nave Diciotti : "Non temo un intervento del Colle". Il ministro dell'Interno rilancia : "Pronto a farmi interrogare dal pm" : "È agosto, sui giornali si leggono tante cose, non sanno come riempire le pagine. Non temo assolutamente nulla". Così Matteo Salvini, ai microfoni di Rtl 102.5, smentisce le ricostruzioni di stampa sui presunti timori del leader della Lega per un intervento del Colle in relazione al caso della nave Diciotti. Il ministro rivendica la sintonia con il premier Giuseppe Conte: "Lavoro benissimo con il premier Conte, c'è una ...

Migranti - nave Diciotti a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue : Migranti, nave Diciotti a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue Il pattugliatore della Guardia costiera, con a bordo 177 persone soccorse nei giorni scorsi al largo di Lampedusa, è ormeggiato nel porto della città siciliana. Nessuno, però, scenderà prima che venga presa una decisione sulla ripartizione tra i Paesi ...

Migranti - nave Diciotti a Catania ma niente sbarco senza intervento Ue - : Il pattugliatore della Guardia costiera, con a bordo 177 persone soccorse nei giorni scorsi al largo di Lampedusa, è ormeggiato nel porto della città siciliana. Nessuno, però, scenderà prima che venga ...

Diciotti ancora senza porto. Farnesina chiede l'intervento dell'Ue : Teleborsa, - Quinto giorno in mare aperto per la "Diciotti". La nave della marina militare italiana è ancora in attesa di istruzioni, ferma a largo di Lampedusa con a bordo 177 naufraghi recuperati ...

Caso Diciotti - la Farnesina chiede formalmente un intervento Ue : La Farnesina ha "ufficialmente e formalmente" investito la Commissione europea della questione della nave Diciotti, con 177 migranti a bordo. L'invito è che l'Europa "provveda a individuare una ...

Nave Diciotti - scontro Italia-Malta sui migranti/ Ultime notizie - opposizione chiede intervento Mattarella : Nave Diciotti, trattativa Italia-Unione Europea per sbarco 177 migranti. Ultime notizie Lampedusa, portavoce Malta attacca Matteo Salvini, replica ministri: "aiuti Ue o li mandiamo in Libia"(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 20:38:00 GMT)

Salvini tiene la Diciotti al largo. E Moavero chiede l'intervento dell'Ue : Non i sblocca la vicenda della nave Diciotti della marina italiana. Anzi: la questione si allarga e il ministro degli Esteri interpella l'Europa che, si spera, dovrebbe aiutare l'Italia e Malta a trovare una soluzione.La vicenda è ormai nota. La nave della Guardia Costiera italiana è intervenuta per soccorrere 19I0 migranti in zona Sar maltese. I nostri uomini sostengono di averlo fatto perché il barcone aveva iniziato a imbarcare acqua. Malta, ...

Di Maio : su nave Diciotti importante intervento Mattarella : Roma, 13 lug., askanews, - 'Se abbia esagerato o meno non me ne frega niente la cosa importante è che con l'intervento del Presidente della Repubblica si sia sbloccata la situazione'. Lo ha ...

Diciotti - Di Maio sta con Mattarella : 'Bene l'intervento. Salvini esagera? Non me ne frega niente' : L'intervento di Sergio Mattarella per sbloccare il caso della Diciotti terremota il governo. Non solo lo 'stupore' espresso da Matteo Salvini . Già, perché il mattino dopo arrivano anche le ...

Nave Diciotti - dopo intervento del Colle sbarcati i 67 migranti. Scortati dalla polizia i due indagati per violenza privata : I 67 migranti che erano stati soccorsi dal rimorchiatore Vos Thalassa e poi trasbordati sulla Nave della guardia costiera sono scesi giovedì sera dalla Nave Diciotti della Guardia costiera italiana. Determinante l’intervento del Colle, con Sergio Mattarella che ha chiamato il premier Giuseppe Conte poco prima dell’annuncio dello sbarco. Il Viminale guidato da Matteo Salvini ha però espresso “stupore” per i solleciti arrivati ...