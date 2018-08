Diciotti | la «protesta degli arancini» del sindaco di Catania e degli artisti | «Da noi

Imbarcazione Diciotti senza luogo di sbarco - Salvini protesta contro Malta : Da circa quattro giorni l'Imbarcazione Diciotti si trova in prossimità delle coste di Lampedusa, trasportando circa 177 migranti provenienti dalla Libia, in attesa di sbarcare in un porto sicuro: Malta sembrerebbe impraticabile, mentre l'Italia viene consigliata come luogo di sbarco. Matteo Salvini protesta aspramente, imponendo l'intervento dell'UE e, se così non fosse, provvederà a far rientrare gli immigrati in Libia. La Capitaneria italiana ...

A Trapani è arrivata la nave Diciotti Nessun indagato per la protesta a bordo : «Non è una protesta politica. Ma un invito a non far morire bambini, che quasi tutti indossano magliette rosse,, donne e uomini in mare».