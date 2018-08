Diciotti | il fascicolo di Agrigento? Indaghino tutte le Procure italiane

Assedio della sinistra su Salvini : "Si apra un fascicolo su Diciotti" : Tutti contro Matteo Salvini. Politici, magistrati, ex presidenti della Camera. Sulla questione della Nave Diciotti, arrivata a Catania ma non autorizzata allo sbarco dei migranti, la sinistra è tornata all"attacco del ministro dell"Interno e della decisione del governo di non far subito scendere in porto i 177 immigrati.Per carità, non è strano che avversari politici non condividano le idee del capo del Viminale di turno. Il leader della Lega in ...