ilfattoquotidiano

: Quello su Facebook è un attacco, che suona come minaccia, che segue al duro scontro di queste ore sullo sbarco dei… - GrandangoloAg : Quello su Facebook è un attacco, che suona come minaccia, che segue al duro scontro di queste ore sullo sbarco dei… - yanez72 : RT @fattoquotidiano: Diciotti, il deputato della Lega ai magistrati: “Se toccate Salvini veniamo a prendervi sotto casa” - Rodolfo14607379 : RT @MinutemanItaly: @dinunziogio Riccardo Magi, deputato della Bonino in visita al Comandante della Diciotti ?????? -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Un messaggio intimidatorio chiaramente rivolto ai: “Se, via prendere“. È una vera e propria minaccia quella postata su facebook da Giuseppe Bellachioma,e segretarioin Abruzzo. Condividendo un messaggio di Matteosull’indagine contro ignoti per sequestro di persona aperta dalla procura di Agrigento sulla vicenda dei migranti bloccati a bordonave, Bellachioma aggiunge un post scriptum che non lascia fraintendimenti: “Messaggio da parteAbruzzo: seil Capitano via prendere sotto casa… occhio”. Immediata la reazione da parte dell’Associazione nazionale. “La stampa riporta la notizia di un post pubblicato su Facebook da un parlamentarenel quale vengono pronunciate chiare parole intimidatorie nei confronti dei ...