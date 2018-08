Diciotti | i bambini sbarcano La Libia non se li riprende

ilgiornale

: Il ministro degli Interni non è al di sopra della legge, non guida il Governo, non comanda la Guardia Costiera, non… - PaoloGentiloni : Il ministro degli Interni non è al di sopra della legge, non guida il Governo, non comanda la Guardia Costiera, non… - GassmanGassmann : I bambini , fate scendere I bambini. #Diciotti - angelomangiante : Dai bambini catanesi il messaggio più dolce per i bimbi migranti meno fortunati di loro. Saranno i bambini a salva… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Alla fine scenderanno solo i 29 minori a bordo di navedella Guardia costiera, che attualmente ospita 177 migranti. Da tre giorni il pattugliatore è fermo al porto di Catania, presidiato da uomini della Capitaneria di porto, della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza. Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ha annunciato ieri sera, in una diretta Facebook, che aisarà data l'autorizzazione per sbarcare. Tutti gli altri no, tutti quelli che il ministro chiama "clandestini" e per i quali esistono in Italia regole ferree, saranno lasciati sulla nave. E si andrà avanti così finché l'Europa non deciderà di accollarsi parte di quei migranti. L'unico spiraglio è una riunione diplomatica a Bruxelles domani per discutere il caso dei porti di sbarco. Il tutto mentre lafa sapere che non accetterà alcun rimpatrio. "Lanon accetterà mai il ...