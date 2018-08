"Diciotti? E' una nave carica di ragazzini" : Nei loro occhi c'è la speranza e una sola domanda: perché. "Dal ponte vedono la possibilità di un futuro a terra e si chiedono per quale motivo ancora non li abbiano fatti scendere" racconta all'...

Luigi Patronaggio : 'A bordo della Diciotti ho trovato una realtà devastante' : Alla magistratura la valutazione giuridica' 'La politica e l'alta amministrazione afferma in merito all'intrasigenza del Viminale sono libere di prendere le scelte che ritengono opportune. Alla ...

Diciotti - Salvini : “Tutti migranti illegali”. Ma molti hanno potenzialmente diritto all’asilo o a una forma di protezione : “Sono tutti illegali“, ha detto in mattinata Matteo Salvini riferendosi ai 150 migranti salvati nel Mediterraneo e bloccati sulla nave Diciotti, da tre giorni ferma nel porto di Catania. Un’affermazione che deve fare i conti con l’effettiva situazione e la nazionalità delle persone a bordo dell’imbarcazione dalla Guardia costiera, molte delle quali provenienti da Paesi come l’Eritrea o la Siria e quindi ...

Una nave carica di migranti supera i confini. Il messaggio del comandante della Diciotti a Salvini : Sul caso della nave Diciotti si sono espressi un po' tutti. Dai magistrati, che indagano per sequestro di persona; a Roberto Saviano, che sulla stessa linea ha parlato di "sequestro plurimo di Stato"; passando per la politica, con lo scontro istituzionale tra il ministro dell'interno Salvini, il Colle e l'Europa.Ma il commento forse più significativo è quello del comandante della Diciotti, Massimo Kothmeir, che non ha bisogno di ...

Nave Diciotti - arancini per i migranti. Nuova manifestazione al porto di Catania : “Sbarchino subito - siamo una città aperta” : “Noi Catanesi compreremo subito 177 arancini e andremo tutti insieme al porto… ad accogliere. Tutti pronti!”. E’ l’iniziativa di un gruppo di artisti catanesi che giovedì sera hanno invitato i concittadini a presentarsi in porto di Catania per compiere un gesto di accoglienza ai 177 migranti da lunedì sera a bordo della Nave Diciotti della Guardia costiera, in attesa dell’autorizzazione allo sbarco. A loro ...

Il pm di Agrigento : «Sulla Diciotti ho visto una realtà devastante. Tanti i migranti malati e colpiti da scabbia» : Il procuratore Patronaggio: nessuna sfida alla politica, per fare l’ispezione dovevo aprire un fascicolo

Diciotti - sbarcati i 27 minori : c'è anche una ragazza : I 27 minori a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Catania, sono scesi dall'imbarcazione della Guardia Costiera. Tra di loro anche una ragazza. A dare il via libera è stato il ministro ...

La nave Diciotti a Catania aspettando una risposta dall'UE che tarda : Teleborsa, - Questione migranti in primo piano , mentre la nave della marina militare "Diciotti" , con 177 persone a bordo, resta attraccata al porto di Catania , in attesa di capire se e quando ...