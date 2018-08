Diciotti | Di Maio | ' Se domani Ue non decide non daremo più soldi'

Diciotti - Di Maio all'UE : "Soluzioni rapida o stop ai finanziamenti" : In questi ultimi giorni il Ministro del Lavoro e dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio era riuscito ad evitare di esprimersi sul caso della nave Diciotti e aveva scelto il silenzio anche quando il suo collega vicepremier Matteo Salvini aveva attaccato in modo diretto la terza carica dello Stato, il Presidente della Camera Roberto Fico, membro di quel Movimento 5 Stelle di cui Di Maio è di fatto il leader.E se in difesa di Fico erano giunti ...

Nave Diciotti - Di Maio : «Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi» : Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della Nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di...

Nave Diciotti - Di Maio : 'Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi' : Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della Nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di 'linea dura'...

Nave Diciotti - Di Maio : «Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi» : Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della Nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di...

Migranti - Salvini : “Sulla Diciotti sono tutti illegali”. Di Maio : “Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi” : «Sulla Diciotti sono tutti immigrati illegali. Voi sapete che in Australia c’è il principio del no way, nessuno di coloro che vengono presi in mezzo al mare mette piede sul suolo australiano. A questo si deve arrivare anche in Europa». Il ministro dell’Interno Matteo Salvini lo dice ai microfoni di Rtl 102,5, mentre per i Migranti comincia il terz...

Di Maio : Ue sblocchi stallo su Diciotti : 19.06 "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non si decide nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 Stelle non siamo più disponibili a dare 20 miliardi all'Ue". Lo ha detto Luigi Di Maio, precisando di parlare come capo politico del Movimento. "Il governo è compatto -ha sottolineato- l'Ue deve battere un ...

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” Di… L'articolo Di Maio: “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti, M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” proviene da Essere-Informati.it.

Migranti su Diciotti - Onu vs Salvini : “fateli sbarcare”/ Ultime notizie : minaccia Di Maio - “no soldi a Ue” : Nave Diciotti, Ultime notizie: scontro Salvini-Fico, "Migranti restano a bordo". Operatrice Ong sui minori sbarcati: "sono come scheletrini, emergenza sanitaria sulla barca"(Pubblicato il Thu, 23 Aug 2018 18:36:00 GMT)

Di Maio : “Se l’Europa domani non decide sulla Diciotti - M5s non è più disposto a dare soldi alla Ue” : “Se l’Unione europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla riunione della Commissione europea non esce nulla e non decidono nulla sulla nave Diciotti e sulla redistribuzione dei migranti, io e tutto il Movimento 5 stelle non siamo più disposti a dare 20 miliardi all’ Unione europea”. Lo ha detto il vicepremier Luigi di Maio, precisando di parlare in questo caso da capo politico del Movimento 5 Stelle, ...

Diciotti - Salvini : “Con Di Maio lavoro bene. Fico va contro il M5S - è un problema loro” : Prosegue lo scontro istituzionale tra il ministro degli Interni Matteo Salvini e il presidente della Camera Roberto Fico, intorno alla vicenda di nave Diciotti: "Fico ha tanto tempo per parlare, ogni tanto dice e fa l'esatto contrario di altri esponenti M5s: è un problema che si risolveranno loro".Continua a leggere

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : migranti - caso Diciotti e nuovo barcone. Di Maio contro Ceta (14 luglio) : Ultime notizie di oggi, 14 luglio. ultim'ora: continua emergenza migranti, Di Maio contro il Ceta. Quattro indagati per la tragedia di Sperlonga. Juventus, annunciata conferenza Ronaldo(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Nave Diciotti - Di Maio difende Mattarella e scarica Salvini : 'Se il ministro Salvini abbia esagerato o meno non me ne frega nulla. La cosa importante è che con l'intervento del presidente della Repubblica si sia sbloccata la storia'. E così che tra Luigi Di ...

Diciotti - Di Maio : "Rispettare Mattarella" |Salvini : andrò fino in fondo : Se Salvini "abbia esagerato o meno non mene frega niente, la cosa importante e' che con l'intervento del presidente si sia sbloccata la situazione". Cosi' il vicepremier Luigi Di Maio. Ma il ministro dell'Interno non ci sta: farò di tutto per difendere la sicurezza degli italiani

Diciotti - Di Maio con Mattarella : "rispettare le sue decisioni" : Il vicepremier Luigi Di Maio si schiera dalla parte di Sergio Mattarella sulla vicenda della nave Diciotti della Guardia costiera italiana sbarcata ieri sera a Trapani dopo tre giorni in mare: "Io credo che se il presidente è intervenuto bisogna rispettare le sue decisioni". Nel tardo pomeriggio di ieri il Capo dello Stato si era messo in contatto con il Presidente del consiglio Giuseppe Conte sbloccando lo sbarco della nave con a bordo 67 ...