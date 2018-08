Diciotti | Di Maio in soccorso a Salvini |  «Bruxelles decida o stop ai contributi»

Nave Diciotti - Di Maio : «Se Ue non interviene tagliamo 20 miliardi di contributi» : Aut Aut di Luigi Di Maio sol caso della Nave Diciotti, ancorata davanti a Catania. Dopo che nella serata di ieri Salvini aveva dato l'ok allo sbarco dei 27 minori a bordo, Di Maio parla di...

Salvini : «Sulla Diciotti tutti illegali». Di Maio : «Se l’Ue non ci aiuta taglieremo i fondi» : Polemiche sulle condizioni di salute delle persone arrivate al porto di Catania sulla nave della guardia costiera italiana: «Sono denutriti e in condizioni di grande deprivazione»

Luigi Di Maio : "Se Ue non decide sulla Diciotti noi non diamo più contributi" : "sulla gestione dei migranti a bordo della nave Diciotti dico a tutti che il governo è compatto", così Luigi Di Maio taglia corto sulla nave della Guardia Costiera che da giorni si trova nel porto di Catania.Ma il ministro non si ferma a ribadire l'unità del governo giallo-verde su come gestire il "caso Diciotti", Di Maio - in qualche modo - fa eco a Matteo Salvini: "Se l'Unione Europea si ostina con questo atteggiamento, se domani dalla ...

