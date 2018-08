Diciotti a Catania | a terra i minori Conte | Italia abbandonata da Ue

Migranti - al via a Catania sbarco minori da nave Diciotti : Catania, 22 ago., askanews, - E' iniziato intorno alle 22.45 sul 'Molo di Levante' lo sbarco dei 29 minori Migranti, molti dei quali non accompagnati, da giorni a bordo della nave della Guardia ...

Migranti bloccati sulla Diciotti a Catania : stop di Salvini/ Pm Agrigento sulla nave : no visita a senatore Pd : nave Diciotti a Catania: Salvini blocca Toninielli, "no soluzione per 177 Migranti a bordo, serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato". Pm Agrigento a bordo(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 18:35:00 GMT)

NAVE Diciotti FERMA A CATANIA - FICO : "MIGRANTI DEVONO SBARCARE"/ Malta attacca Salvini : "Non rispetta impegni" : NAVE DICIOTTI a CATANIA: Toninielli, "oggi forse soluzione per 177 migranti a bordo". Viminale smentisce, Salvini “serve risposta Ue": Saviano, "sono ostaggi dello Stato"(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 16:02:00 GMT)

Diciotti ferma a Catania. Fico : «Sbarchino tutti - ci sono minori. Poi la ricollocazione» : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità,...

Diciotti ferma a Catania. L'Ue : 'Intervenire'. Malta attacca l'Italia. Savini a Saviano : 'Dice fesserie' : Non si sblocca la situazione della Diciotti con il suo carico di 177 migranti. La nave è attualmente ferma in porto a Catania dove ha potuto far rifornimento di beni di prima necessità, ma non ha il ...

Diciotti - ancora stallo per nave a porto Catania con 177 migranti : Roma, 22 ago., askanews, - Secondo giorno attraccata al porto di Catania, settimo giorno dal salvataggio dei migranti naufraghi. Questa la situazione della nave Diciotti della Guardia costiera ...

Nave Diciotti a Catania - i migranti non sbarcano. Maltempo nella notte - : Le intemperie hanno complicato ulteriormente la permanenza degli ospiti del pattugliatore italiano che è arrivato nel porto etneo lo scorso lunedì. Al momento, fanno sapere dal Viminale, non sono ...

Diciotti - secondo giorno nel porto di Catania. L’appello dei magistrati : “Minori e soggetti vulnerabili devono sbarcare” : È il secondo giorno della nave Ubaldo Diciotti nel porto di Catania e – come preannunciato da Matteo Salvini – la situazione non è cambiata: ancora nessuno sbarco dall’imbarcazione della Guardia Costiera con 177 migranti fino a quando non si troverà un accordo sulla loro ripartizione fra i vari paesi dell’Ue. Eppure ieri sera il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha detto che “entro domani” (oggi, ndr) ...

Nave Diciotti a Catania da due giorni - la preghiera dei migranti a bordo dell’imbarcazione : Nessuno sbarco, ancora, per la Nave Diciotti, arrivata alle 23.30 di due giorni fa, lunedì 20 agosto, nel porto di Catania con 177 migranti soccorsi al largo di Lampedusa. Nel video, le persone in preghiera all’alba di mercoledì. Sul molo è presente il personale della Guardia costiera, della polizia di Stato, della guardia di finanza e dei carabinieri. Nessun volontario e niente Protezione civile per l’assistenza a un eventuale ...

Migranti : maltempo a Catania - notte difficile per 177 sulla Diciotti : notte difficile a causa del maltempo e della pioggia per i 177 Migranti a bordo di nave 'Diciotti' della Guardia costiera, ormeggiata da lunedì sera a Catania, senza che il Viminale autorizzi lo sbarco. Si tratta per i Migranti della seconda notte nel porto etneo, la settima sulla nave. Protetti dal sole e dalle intemperie da un telo verde che sovrasta il ponte. O costretti all'interno quando il maltempo non ...

Diciotti - Procura Catania apre inchiesta : 23.00 Un fascicolo 'atti relativi', senza reati, sull'approdo di nave Diciotti a Catania con a bordo 177 migranti, è stato aperto dalla Procura etnea. L'inchiesta principale resta quella aperta ieri dalla Procura di Agrigento sul tentato sbarco di 190 profughi a Lampedusa e sugli interrogatori di 13 delle persone arrivate a Porto Empedocle per evacuazione medica, sentite dalla Squadra mobile e dalla guardia Costiera.Alcuni sbarcati sull'isola ...

Migranti - Diciotti sempre ferma a Catania. Msf chiede di autorizzare lo sbarco : L'allarme del Garante per l'Infanzia: «A bordo ci sono 30 minori non accompagnati. Loro non possono essere respinti»