Dibattito acceso tra Lotito e Inzaghi | la Lazio replica con un comunicato

Blastingnews

: @giamma71 @Mipaaft_ @ENIT_italia @dolomiti_it @ttgitalia @Lega_Senato Al Parco delle 5 Terre il dibattito è acceso:… - 1UniversalGleam : @giamma71 @Mipaaft_ @ENIT_italia @dolomiti_it @ttgitalia @Lega_Senato Al Parco delle 5 Terre il dibattito è acceso:… - AndreaParre87 : @giudiiiiiiiii Però mi perdoni, un tg deve anche evitare di aizzare e approfittare di un dibattito politico già acc… - LemmaAndrea : RT @Mandolesi_Giu: Frutto anche di un acceso dibattito twitteriano il mio articolo di oggi su @StartMagNews con i PRO E CONTRO della Mini #… -

(Di giovedì 23 agosto 2018) Non è un buon momento in casa: i biancocelesti hanno perso la prima partita del campionato contro il Napoli all'Olimpico e sono chiamati ora a riscattarsi già sabato contro la corazzata Juventus. Una partita non semplice quella che si prospetta contro i bianconeri che giocheranno la prima partita del campionato in casa con un Cristiano Ronaldo voglioso di segnare e festeggiare davanti ai propri nuovi tifosi.in questo momento sta studiando tutte le soluzioni possibili, non solo per arginare la manovra bianconera ma anche per cercare di rendersi pericolosi contro una squadra che quando vuole in fase difensiva si rende granitica, sopratutto per quanto riguarda il rendimento in casa. Tuttavia ladeve risolvere anche delle grane in casa propria e la tensione sembra essere altissima. La questione riguarda il rapporto tra Claudioe l'allenatore, protagonisti di un ...